Запад и Россия стоят на пороге заключения крупного договора – Белковский

07.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Запад и Россия стоят на пороге заключения крупного договора, по которому Крым остается частью России, ДНР и ЛНР возвращаются на Украину, а президент РФ Владимир Путин уходит в отставку.

Об этом в эфире интернет-канала Vласть vs Vлащенко заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, 13 тысяч трупов – отдельные районы Донецкой и Луганской областей не вернутся в состав Украины. Не вернутся ментально в состав Украины. Юридически – да, их можно вернуть, тем более что сейчас решается вопрос о пакте между Западом и Российской Федерацией. Этот пакт будет, я думаю, заключен, потому что Владимир Владимирович очень хочет уйти в следующем году с поста президента. И уйти он может только на основе этого пакта, потому что ему нужны гарантии безопасности», – утверждает эксперт.

По его словам, в рамках этого пакта отдельные районы Донецкой и Луганской областей вернутся под юридический контроль Украины.

«Но когда у тебя убили ближайших родственников, ты не можешь любить тех, кто их убил независимо от юридического статуса происходящего, поэтому я думаю, что там будет не все так просто… Пакт состоит в том, что Крым остается России, отдельные районы Донецкой и Луганской областей инкорпорируются в Украину, отдаются острова Японии, соответственно, Россия сворачивает те или иные стратегические операции», – заявил Белковский.