Запад и Россия устали от нытья и попрошайничества Украины

08.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина за неполных три десятилетия превратилась из богатейшей республики Советского Союза в нищую, побирающуюся страну.

Об этом в эфире интернет-канала InterVizor, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил известный украинский композитор Владимир Быстряков.

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По его словам, Украина уже достала не только Россию, но и своих «западных партнеров».

«Мы, которые начинали на одном из первых мест после развала Союза по всему – по промышленности, по сельскому хозяйству. К чему мы сейчас пришли, к тому, что ходим с протянутой рукой и зависим от займов МВФ, которые неизвестно куда уходят… Мы уже и Европе надоели, и России надоели, и Америке надоели. У нас постоянно ноющая страна, которая выпрашивает подачки. Кроме подачек мы чем живем? Мы что-то построили, какие-то мощности, мы что-то сделали?», – заявил Быстряков.