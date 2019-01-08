//exit;
08.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина, Экономика коллапса
Просмотров:

Запад и Россия устали от нытья и попрошайничества Украины

Украина за неполных три десятилетия превратилась из богатейшей республики Советского Союза в нищую, побирающуюся страну.

Об этом в эфире интернет-канала InterVizor, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил известный украинский композитор Владимир Быстряков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, Украина уже достала не только Россию, но и своих «западных партнеров».

«Мы, которые начинали на одном из первых мест после развала Союза по всему – по промышленности, по сельскому хозяйству. К чему мы сейчас пришли, к тому, что ходим с протянутой рукой и зависим от займов МВФ, которые неизвестно куда уходят… Мы уже и Европе надоели, и России надоели, и Америке надоели. У нас постоянно ноющая страна, которая выпрашивает подачки. Кроме подачек мы чем живем? Мы что-то построили, какие-то мощности, мы что-то сделали?», – заявил Быстряков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

Украинский композитор нашел способ отправить Бандеру обратно во Львов
За внесение на «Миротворец» скоро начнут брать деньги
Убогая нация, не сумевшая построить государство – горькое признание украинского композитора
На Украине созданы эскадроны смерти
Раскритиковавший итоги Майдана украинский композитор попал на «Миротворец»
Диабетика Порошенко довели до алкоголизма
«Уже запахло румынской Бессарабией, там до Одессы недалеко»
Известного украинского композитора достала бандеризация страны
Украинский композитор: Население страны зомбировано как немцы во времена Гитлера
Известный украинский композитор просит галичан не тащить своих героев в Киев
На украинском ТВ признали, что войну в Донбассе развязали политики, пославшие авиацию бомбить мирные города
Крымчан не пускали на трибуну майдана из-за русского языка
Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть