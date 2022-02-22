Запад и семья Назарбаева выливают компромат на Токаева и готовят новый заговор?

В Казахстане разгорается очередной скандал, связанный уже с обнаружением неких секретных счетов и недвижимости родных и близких Касым-Жомарта Токаева в Швейцарии и России, который стал результатом публикации местного издания Vlast.kz и Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Примечательно, что это совпало с подготовкой к внеочередному съезду партии Нур Отан, назначенного на 1 марта.

Как известно, нынешний президент решил ускорить процесс политических и экономических реформ, а не ждать сентября, как ранее планировалось. Поэтому уже в первый день весны должен состояться новый съезд правящей партии, призванный произвести полный ребрендинг, внести изменения в программу и осуществить новые перестановки в руководстве. А уже в середине марта Токаев намерен выступить с обращением к народу, в котором должен обнародовать общие контуры будущих серьёзных изменений в политической системе и социально-экономической конструкции.

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То есть речь идёт о подготовке к досрочным парламентским выборам, так как президенту нужен уже свой лояльный депутатский состав, но в связи с этим будет дана возможность и разным группам сформировать собственные партии для создания атмосферы конкурентности. Ясно также, что это своеобразный трамплин для подготовки уже к президентским выборам 2024 года, ведь уже известно, что Касым-Жомарт Токаев высказал возможность пойти на второй срок.

И в этот момент происходит вдруг мощный вброс компромата, который можно расценивать как часть развязанной информационной войны, в которой участвует как Запад, а именно американские и британские спецслужбы, руководимые элитами, так и поверженная семья Назарбаева, и придворные олигархи, лишившиеся политической власти, но сохранившие в своих руках многие активы.

Поэтому можно считать это началом попытки осуществления реванша с желанием демонизации и дискредитации действующего президента.

Всё журналистское расследование строится на утечке данных из банка Credit Suisse в Швейцарии, что вызывает большие вопросы о том, кто её устроил. Понятно, что без участия спецслужб здесь не обошлось, так как слишком уж выборочная «утечка» получается.

«Как выяснилось, у семьи Токаева было скрытое богатство, надежно хранившееся в Европе еще с 1998 года <…>. Утечка данных из [швейцарского банка] Credit Suisse показывает, что в 1998 году был открыт счет в этом швейцарском банке для тогдашней жены Токаева Надежды и их 14-летнего сына Тимура, который в то время учился в дорогой школе-интернате в Женеве», — говорится в публикации издания «Vlast».

Как указывают журналисты, на 2005 год на счету был примерно один миллион долларов. После закрытия счёта в 2011-м чета Токаевых открыла две офшорные компании на Британских Виргинских островах. Это Wishing Well Group Inc, которой владела бывшая жена Токаева, и Wisdom Invest & Finance Inc., которая принадлежала сыну. Эти фирмы имели собственные счета в Швейцарии и контролировали компанию Edelweiss Resources LLP в Великобритании с активами до 5 миллионов долларов (на 2014 год).

Помимо прочего, участники расследования нашли еще три квартиры в Женеве, а также указали на квартиры в Москве, стоимость которых, по их оценкам достигает 7,7 миллионов долларов. Впрочем, о московских квартирах заговорили еще сторонники Навального в конце прошлого года.

Публикации были активно распространены в социальных сетях и рассчитаны на то, что станут достоянием миллионов казахстанцев. Не исключено, что часть из этой информации была преднамеренно сфабрикована, так как пресс-секретарь президента Берик Уали уже на следующий день назвал вброс преднамеренной дезинформацией

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев не имеет счетов в швейцарском банке, о которых стали писать некоторые СМИ. Президенту не принадлежат счета в зарубежных банках, офшорные компании, он не владеет зарубежной недвижимостью. Бывшая супруга Касым-Жомарта Кемелевича никогда не владела указанными в публикации счетами. Что касается Тимура Токаева, то ему 38 лет, он занимается предпринимательством, никогда не работал на государственной службе. Эта фейковая информационная атака на Главу государства преследует цель дискредитировать его, поскольку Президент ведет энергичную работу по ограничению монополии в экономике и политике, осуществляет реформы, которые, возможно, кому-то не по нутру», – написал в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

Нет смысла комментировать саму суть этих расследований и обвинений, даже если действительно, часть из них может быть правдивой и реальной, так как вся казахстанская элита имела свои «запасные аэродромы» на Западе, что характерно для компрадорской верхушки в целом. Тем более что она вся находилась под колпаком разведок США и Великобритании. Но бросается в глаза мизерность средств, обнаруженных у президента, по сравнению с 250 – 300 миллиардами долларов, выведенных семьей Назарбаева по оценкам специалистов за все годы правления.

То есть то, что предъявляет Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и казахстанское издание «Vlast» сущие копейки по сравнению с теми богатствами, которыми владеют приближенные к Елбасы олигархи да и он сам. Примечательно, что полностью прекратились разоблачительные публикации и расследования уже в отношении правящей некогда семьи, которая владеет недвижимостью во многих странах ЕС и мира.

Из этого можно сделать вывод, что теперь произошло окончательное замирение между западными спецслужбами и семьей Назарбаева и теперь они уже действуют совместно по расшатыванию власти Касым-Жомарта Токаева.

Ведь еще разворачивается борьба за передел собственности и активов и продолжается усиленный торг, в котором компромат и информационная война становятся важными орудиями давления друг на друга. А власти США тем самым намекает президенту, что не следует действовать в направлении сближения с Москвой.

По сути, это очередная операция американских и британских разведок по целенаправленному распространению компромата, а причиной является то, что нынешнее руководство Казахстана начало дрейф в сторону России и Китая. Это главная причина, и другой тут нет. А то, что это совместное дело рук семьи и Запада, говорит то, что издание «Vlast» получало гранты от американских фондов, и в частности от NED, которую многие называют филиалом ЦРУ.

Этой организацией был выделен грант еще для одного провластного издания Vlast.kz, принадлежащего по версии портала «Фергана» и телеграм-канала Uzyn Qulaq экс-руководителю администрации президента страны и бывшему председателю Мажилиса казахстанского парламента Нурлану Нигматулину. Он в свою очередь вместе с братом были тесно связаны с семьей Нурсултана Назарбаева и имеют совместный бизнес в Карагандинской области.

Так, 48,267 долларов NED было выделено Vlast.kz для того, чтобы:

«…усилить доступность качественного и инновационного медиаконтента, ориентированного на развитие событий в регионах Казахстана. Организация будет работать с независимыми журналистами и средствами массовой информации в регионах над созданием серии совместных публикаций и медийных продуктов, использующих современные методы повествования. Эти медиапродукты будут публиковаться на сайтах региональных СМИ, а также на собственном сайте организации и связанных с ней аккаунтах в социальных сетях».

То есть издание, принадлежащее олигарху, еще и входит в пул проамериканских СМИ в Казахстане, которое по заданию NED вело работу с местной прессой. При этом Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) тесно связывают с фондом Сороса, взаимодействующего в свою очередь с западными спецслужбами для соответствующих вбросов и «журналистских расследований».

При этом фронд Сороса в Казахстане также имеет разветвленную сеть и работает очень активно. Примечательно, но в правительстве есть также министры, ранее вышедшие из этого фонда, как например, Асхат Аймагамбетов, глава министерства образования, внедряющий сейчас латиницу, западные методики преподавания, приватизирующий средние школы и передающий под управление американских университетов местные вузы.

Поэтому Сорос может свободно действовать как во вне, так и изнутри государственного аппарата.

Не надо забывать, что за годы правления Назарбаева были выстроены и другие структуры внешнего управления, как например, Высший совет по реформам, который фактически возглавляет Сума Чакрабарти, бывший руководитель Европейского банка реконструкции и развития, начавший свою карьеру в управлении зарубежного развития Великобритании (ODA) в 1984 году. Все они, в том числе, и фонд Сороса призваны корректировать политический и экономический курс Нур-Султана в интересах Лондона и Вашингтона.

Соответственно, можно ожидать усиления давления на Токаева как со стороны американских фондов и советников типа Чакрабарти, так и в виде публикаций различных компроматов. При этом уже можно говорить о том, что раскол в правящем классе будет только усиливаться и развиваться как противостояние между условно протокаевскими и проназарбаевскими. Самое главное, чтобы они вновь не дестабилизировали страну.

В этой ситуации президент становится перед выбором – либо демонтировать всю эту систему американских фондов и олигархических СМИ, а также распустить структуры внешнего управления, либо он может в ближайшие месяцы столкнуться с новым заговором и масштабными информационными вбросами, которые способны просто уничтожить его имидж в глазах народа.