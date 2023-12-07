Запад и Зе-команда всё провалили и теперь валят на Залужного – американский офицер

Анатолий Лапин.  
07.12.2023 19:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Запад и киевский режим убаюкивали украинский народ, обманывая его, что еще чуть-чуть и ВСУ будут в Крыму, а на фронтах все хорошо. Теперь же, когда ложь вылезла наружу, виновными делают главкома ВСУ Валерия Залужного и армию.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад и киевский режим убаюкивали украинский народ, обманывая его, что еще чуть-чуть и ВСУ...

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«Те, кто врет, в конце концов подводят вас. А те, которые говорят правду, они нам не нравятся. Потому что правда-то, она неприятная, как Трамп, противная. Лучше бы услышать мягким, хорошим голосом, что все хорошо, летом будем в Крыму. Вот, полковник Пионтковский, полковник Швец, полковник Свитан, они рассказывают, как десант высаживать, как с флангов заходить, как на фронтах действовать, как все идет.

Вот, сейчас уже самолеты Украина получит, уже они идут, уже «Хаймарсы» загруженные, показывают фотографии, идут в Украину. Все, сидите, не волнуйтесь, Зеленский за вас все решил. Только, когда не решилось – виноват Залужный. Ну не мы же виноваты, не Байден виноват. Он говорит, что все хорошо – врал все им, что помогаем. Теперь выборы. Кто виноват – Украина, армия», – заключил Табах.

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