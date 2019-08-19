Запад играет вдолгую, но сербы не украинцы – эксперт

19.08.2019, Москва, Елена Острякова

Оппозиционные протесты в Белграде, активизировавшиеся на прошлой неделе, инспирированы западом в связи с интесификацией военно-технического сотрудничества между Сербией и Россией.

Такую возможность в беседе с «ПолитНавигатором» допустил политолог Армен Гаспарян.

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«На Западе прекрасно отдают себе отчет в том, что сербы исторически близки с Россией, а значит эти акции протеста несут двойной смысл.

С одной стороны, нужно показать некую оппозиционность действующей власти, с другой, использовать ее как фактор того, что не все сербы расценивают Россию как братское государство.

Другой вопрос — степень успешности такой акции. Ну вышло чуть больше людей, чем обычно. В таких случаях говорят: значит денег занесли больше. На общий вектор это не оказывает никакого влияния», – делает вывод Гаспарян.

Он полагает, что у сербской оппозиции в среднесрочной перспективе нет потенциала для масштабных протестов по типу украинского Майдана.

«В Сербии нет такого количества бузотеров, которые настроены решительно и готовы выходить на майдан, чтобы сказать, что Косово — это Албания.

Бесполезно вкачивать деньги, если нет актива. Но это на сегодня.

Мы не знаем, что будет через 10-15 лет. Наши «партнеры» зачастую играют вдолгую. Им не требуется результат здесь и сейчас. Так это было на Украине, где игра в долгую оказалась верной.

Но мне кажется, что сербы вынесли для себя важный урок из этого», – заключил Гаспарян.