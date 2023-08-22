Запад информационно атакует Россию в Крыму по пашинянскому сценарию – крымский ветеран

Последние несколько недель Крым атакуют ложные сообщения о взрывах, диверсиях и акциях заукраинского подполья, которые должны поддерживать напряженную обстановку на полуострове. Пробки перед Крымским мостом в сторону Таманского полуострова традиционно трактуются, как массовое бегство россиян из Крыма, которое, впрочем, ежегодно происходит в конце августа с отъездом курортников.

Военный эксперт Борис Рожин в эфире «Крым 24» пояснил, что у подобных фейков может быть несколько целей, но основных две – вызвать недоверие к официальной информации и посеять панику, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фейки направлены – как на население в целом, так и на жителей определённых территорий в частности. Поэтому зачастую они носят региональный характер. Фейки направлены, как правило, на то, чтобы сеять панику, вызывать недоверие к официальным заявлением властей, к службам, Министерству обороны. Разные задачи решаются в ходе вбросов дезинформации. Как правило, это все нацелено на эмоциональное воздействие какое-то, вбрасывается либо полностью фейк, либо смесь фейков с какой-то легальной информацией. И на этой основе как-то пытаются раскачивать общество. Это, как правило, даже отдельные локальные фейки встроены в некую общую систему информационно-психологического воздействия на население», – отметил он.

Депутат Госсовета Крыма, председатель Союза ветеранов сводного полка народного ополчения Армен Мартоян добавил, что по такому же принципу строились информационные вбросы в Армении во время «цветной революции» 2018 года.

«Мне этот почерк известен еще с дней так называемой революции в Армении. Это стиль Сороса, это стиль Запада – привлекать и обучать молодых людей для сочинения на основе какой-нибудь щепки сенсационной информации. Специальные институты разрабатывают темы на основе всего, что может потревожить души населения, посеять панику. И они начинают на этом развивать свою лжеинформацию. Поэтому они нашли те моменты, которые могут население привести в шок, испуг, вызвать панику. Это действительно войска, немаловажные и эффективные. В это вкладываются средства, подбираются грамотные люди, потому что нужно сеять панику. Что самое страшное во время боевых действий, во время войны? Это очень страшные вещи, если люди теряют веру в руководство страны, ставят под сомнения его действия, начинают паниковать и распространять это на свою семью, на своих соседей, на всех окружающих – давайте мы лучше отсюда уедем, чтобы избежать ударов, не понимая, что на самом деле это все ложь. И защищённость Крыма в соотношении с той же Европой – намного выше», – подчеркнул Мартоян.