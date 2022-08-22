Запад интересуют наши потери в технике, а не в людях – украинский дипломат

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Новости Украины

Украина каждый день теряет огромное количество военных на полях сражений, что есть прямым следствием нерешительности Запада.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чалый прямо сказал, что никакого контрнаступления в ближайшее время ждать не стоит из-за отсутствия должной военной поддержки Запада.

«Если мы хотим говорить про сокращение времени этой войны и контрнаступления, то без полного спектра вооружений это будет сделать тяжело», – сказал он.

Также экс-посол отметил, что если бы вооружение поступало не растянуто во времени, а сразу, то эффект был бы совершенно иной.

«Нам по сути дают вооружение, чтобы мы могли удержать в дальнейшем попытки наступления русских. Но для того, чтобы в дальнейшем делать попытки контрнаступления, естественно тут не обойдешься без самолётов, штурмовой авиации, без дополнительных бронированных машин, танков. Что я хотел бы почеркнуть, что это не опровергается нашими партнёрами. Просто они что называется ещё не дозрели до этого. А как они дозревают? Когда они видят успехи Украины и её вооружённых сил, что победа возможна и она досягаема, они тогда усиливают свои действия. Так что, ключ к предоставлению этих вооружений, он лежит в Украине на самом деле».

«Проблема в том, что много погибает у нас на фронте людей и этого было бы намного меньше, если бы это оружие пришло не растянуто во времени, а сразу. Какими-нибудь большими партиями. Я понимаю проблему логистики, тренировок, обучения. Сейчас в Британии целая миссия многих стран обучения наших военных. Это очень хорошо, так как они уже с техникой приедут и будут в безопасности сейчас. Поэтому это всё правильно, но можно потерять окно возможностей и шанс для контрнаступления и растянуть это всё аж до весны следующего года. Я считаю это ошибочным. Когда мне говорят, что нет возможностей более массовых поставок. Я, имея опыт прошлого, говорю, что это не вся правда. Такая возможность есть. Есть, конечно, вопрос потерять всю технику, но это, простите, даже если так ставить вопрос, то потеря техники – это не потеря людей. А мы сейчас очень серьёзно теряем солдат именно на поле боя на Донбассе. Это сейчас идёт как Вторая мировая война, если не Первая. Там просто столкновения пехоты и естественно артиллерийская поддержка, ракетная поддержка больше у России, тут у нее есть преимущество», – посетовал Чалый.