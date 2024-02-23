Запад ипугался повторения Авдеевки в новых масштабах – эксперты

На Западе опасаются развития успеха Авдеевки на других направлениях, поскольку он показал взаимодействие и слаженность российских войск. Освобождение Авдеевки улучшает логистику и оперативное перемещение войск.

Об этом заявил в эфире «Крым 24» кандидат политических наук, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад безусловно боится, что успех после освобождения Авдеевки будет развит. Во-первых, там улучшилась логистика. Не только купирована угроза обстрелов с помощью РСЗО и артиллерии, не только гаубичные и САУ пригорода Донецка и вообще Донецкой агломерации, включая Горловку и Макеевку, включая сам Донецк. Здесь, конечно же, не только эта угроза обстрелов купирована и отодвинута на более дальнее расстояние. И использовать для этих террористических актов они могут только дальнобойные средства. Здесь ещё и улучшена логистика по рокадной дороге, а также высвобождена такая узловая станция, как Ясиноватая. Поэтому улучшилась логистика войск и между группировками, включая ротацию, усиление одной или другой группировки – оно постепенно, на данном этапе логично, что улучшилось», – отметил он.

По словам эксперта, на лицо новая тактика вооруженных сил с взаимодействием штурмовиков и авиации, а также применением тяжелых авиабомб для уничтожения укрепрайонов противника.

«Они видят новую тактику применения наших сил. Они видят, что штурмовые группы не просто идут в атаку – они могут работать в тандеме не только с артиллерией и дронами, но и с авиацией, включая бомбардировочную авиацию. Использование ФАБов с УМПК – это специальные модули планирования и коррекции. Такие бомбы были использованы для того, чтобы сокрушить оборону в укреплённых за 9 лет пунктах сопротивления на территории Авдеевки. Эту же тактику Россия, безусловно, будет применять и на других оперативно-стратегических направлениях. Это значит, что Херсонское направление также может рассматриваться как тот самый оперативный плацдарм для развития успеха. Кроме того, может рассматриваться ещё направление Работино-Вербовое, где идёт вытеснение врага с этого маленького плацдарма. И, конечно же, Южно-Донецкое направление, а самое главное – выход к Осколу, естественному рубежу в районе Сватово-Кременная, Красный Лиман, Серебрянское лесничество и, конечно, Купянск», – считает Ераносян.

Руководитель курса тактической подготовки «Воин» Евгений Лукашенко добавил, что взаимодействие разных родов войск в итоге привело к тому, что они «затащили».

«Концентрация достаточно успешных операций говорит о том, что у нас начало что-то получаться. Меня уже несколько раз подрывало аплодировать по некоторым вопросам, потому что есть неподдельное чувство гордости.

Во-первых, мы начали говорить, что в Авдеевке показали себя штурмовики и летуны. Авдеевка показала слаженность между родами войск, и они затащили. Потому что – молодцы! Сейчас все начали говорить: летуны – красавчики! Там прямо работа, там любой человек понимает. Ну и штурмовики – это морская пехота. Мы научились, и важный момент, мы много что умели и так, но мы научились взаимодействовать. Вот это хорошо», – заключил Лукашенко.