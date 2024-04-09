Запад ищет форму компромисса по Украине – депутат Рады

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Запад ищет форму перемирия, при которой никто из конфликтующих сторон не будет выглядеть проигравшей. Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил депутат Верховной рады, бывший член президентской фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации Шевченко, такие переговоры уже идут за пределами Украины.

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«Сейчас происходят какие-то политические сепаратные переговоры вне Украины. В каком-то блоке представители Европы, скорее всего, Франция, это видно, США. Разыгрывается карта прекращения эскалации в Израиле, и на другой стороне этого карточного политического стола находимся мы, Украина. Ну, просто так не бывает ничего… Франция говорила о том, чтобы ту часть, которая оккупирована, оставить России, а Украину принять в НАТО. Я не верю в это», – заявил Шевченко.

При этом, Карасев отметил, что членство в НАТО в обмен на территории может быть тем самым компромиссом с Россией.

«Опять пошел разговор о том, чтобы эту сделку заключить с Россией – НАТО в обмен на оккупированные территории, согласиться на статус временно оккупированной территорий. То есть, статус территории оккупированной обменять на военно-стратегический статус Украины как члена НАТО. И это может означать победу Запада и Украины, по крайней мере, не будет означать поражения Украины. Потому что главное, по поводу чего не может быть компромиссов – по поводу того, что Украина – член Североатлантического альянса и по поводу ее демократической прозападной ориентации», – сказал эксперт.