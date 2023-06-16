Запад ищет разные форматы, чтобы не принимать нас в НАТО – украинский политолог

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Североатлантический альянс не намерен брать на себя гарантии безопасности Украины.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Кость Бондаренко.

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«Запад сейчас ищет целую серию форматов, которые можно предложить Украине, лишь бы она не претендовала на членство в НАТО. Членство в НАТО – это слишком. При Порошенко нашли статус аспиранта. Зеленскому говорят: давайте дадим статус докторанта, но защищать диссертацию еще рано», – иронизирует эксперт.

При этом журналист обратил внимание, что во время общения президента РФ Владимира Путина с военкорами не прозвучало слов о желании договариваться по Украине.

«У Путина прозвучал тезис, что мы были готовы договариваться, но на самом деле на Западе есть силы, не дающие пойти Украине на определенные шаги. Даже был парафирован определенный мирный договор в Стамбуле. Мы действительно помним хорошо, как совпало по времени: переговоры в Стамбуле и буквально через несколько дней очень неожиданно появился Борис Джонсон в Киеве, после мы сказали. Что нас больше не интересует мир, продолжаем воевать», – сказал политолог.

Он считает, что в словах Путина «есть какая-то доля истины» относительно того, что Украине Запад не позволил заключить мир.

Что же касается членства в НАТО, эксперт напомнил, что неоднократно говорилось, что Украина не может стать членом НАТО пока есть незавершенный конфликт, а НАТО не горит желанием вступать в прямой военный конфликт с Россией.

«Зачем, если Украина и так является форпостом НАТО, использует натовское оружие переходит на стандарты НАТО. Принять, чтобы взять на себя повышенные обязательства? Но как-то Запад не особо спешит», – говорит Бондаренко.

Он не верит, что на Вильнюсском саммите Украине скажут, что мы вас принимаем.