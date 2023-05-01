Запад использует Украину для утилизации своих маргиналов – эксперт

Владимир Гладков.  
01.05.2023 17:29
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Страны Европы отправляют воевать на Украину неонацистов и прочих маргиналов, от которых западное руководство только радо избавиться.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель Юрий Подоляка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Подтвердите или опровергните, что на территории Украины присутствуют африканские наёмники, много из Швеции, Норвегии, Великобритании. И пока никакой реакции из этих стран по поводу потерь нет», – спросил ведущий.

«Нашивки здесь ничего не решают. Решает является он военнослужащим в своей армии, или нет. Наёмники таковыми не являются. Более того, наёмники – это в основном местные неонацисты, от которых руководство указанных стран с огромным удовольствием избавляется. И они радуются, что они обратно не возвращаются.

По африканцам я такого не слышал. Там встречаются чернокожие, но они обычно являются гражданами либо Британии, либо США. А так, чтобы из африканских стран – я такого не видел», – пояснил Подоляка.

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