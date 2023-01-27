Запад использует Украину как танковый полигон – офицер израильской армии

Анатолий Лапин.  
27.01.2023 14:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Страны Запада используют Украину как полигон для своего оружия. Очередная такая возможность для них – это передача танков Великобританией, США и Германией.

Об этом в эфире телеканала Iton Tv заявил офицер израильской армии Григорий Тамар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Запада используют Украину как полигон для своего оружия. Очередная такая возможность для них...

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«Учитывая, что и американцы заявили о том, что они поставят «Абрамсы», у меня такое ощущение, что этот боевой ударный батальон тяжелых танков будет создан из трех рот разных стран-производителей для того, чтобы на поле боя оценить преимущества и недостатки каждой из сторон. Такой танковый биатлон, как товарищ Путин любит», – сказал эксперт…

«Британцы проломили какой-то стеклянный потолок, преграду, заявив об этих поставках. Они были в состоянии это сделать без оглядки на своих западных коллег, ну и под давлением американцев, видимо, немцы решили предоставить именно то количество, тождественное уже предоставляемому британцами», – заявил Тамар.

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