Запад испытывает на Украине возможности искусственного интеллекта

Иностранные специалисты учат беспилотники ВСУ самостоятельно выявлять и поражать российскую технику.

Об этом на канале покинувшего Украину музыканта Тарика Незалежко заявил переехавший из Киева в РФ политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Буквально на днях прошло создание так называемого 201-го отряда в системе Пентагона. И должности майоров и полковников получило сразу с десяток функционеров бигтеха. То есть они просто получили воинские звания. И цель, декларируется, конечно, цифровизация, внедрение в боевой сектор, внедрение этих передовых технологий и все остальное, машинное обучение. Например, «Андурил», они занимаются программами распознания, формируют гигантскую базу и тестируют на Украине эту историю, что разведывательные спутники и разведывательные дроны должны различать технику – это украинская или российская техника, причем это может быть буквально выкрашено одинаково, одинаковые могут быть по ТТХ, танк одинаковый – по мелочам должен понимать.

«Палантир» вообще – это передовой план управления боем. Они тестируют конкретно на Украине, вплоть до того, что в едином, в онлайн-режиме ты видишь, куда наносятся удары, как перемещаются, получается спутниковая информация. Вот здесь сейчас спутниковая информация, все перемещения, все промаркировано. Это шестой технологический уклад, это все очень серьезно», – заявил Павлив.