«Запад истощился»: американский дипломат жалуется на рост российской экономики

Вадим Москаленко.  
23.01.2024 09:12
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина, Экономика


Россия не просто выдержала два года полномасштабной войны и экономических санкций со стороны Запада, но и вошла в пятёрку ведущих экономик мира.

Об этом в ходе своего выступления в Ист-Бэй заявил бывший посол США в Саудовской Аравии, экс-советник главы Пентагона Час Фридман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не просто выдержала два года полномасштабной войны и экономических санкций со стороны Запада,...

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«Автаркическая экономика России выдержала полномасштабную войну против неё со стороны США и ЕС. Теперь она обогнала Германию, и стала пятой по величине экономикой в мире, и крупнейшей в Европе, если сравнивать по паритету покупательной способности, что является лучшим способом сравнения размеров экономик», – сказал дипломат.

«Несмотря на повторяющиеся заявления Запада, что Россия истощает свои боеприпасы или проигрывает войну на истощение на Украине, этого не произошло. В то время как Запад истощился.

Украинская храбрость, которая была поистине впечатляющей, не смогла сравниться с российской огневой мощью», – сказал Фридман.

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