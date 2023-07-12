«Запад известным местом поводил Украине по губам» – Виттель о саммите НАТО

Владимир Гладков .  
12.07.2023 18:56
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Китай, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Главной темой саммита НАТО в Вильнюсе стала не война против России, а грядущее противостояние с Китаем, в то время как об Украине вспоминали по остаточному принципу.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский политический обозреватель и радиоведущий Игорь Виттель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главной темой саммита НАТО в Вильнюсе стала не война против России, а грядущее противостояние...

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«То, что они [на саммите НАТО в Вильнюсе] сказали по поводу России или Украины – вообще особого значения не имеет. Если открыть тот же CNN, или любые другие западные СМИ – там вообще про Россию и Украину очень мало что сказано. Но почти везде говорится, что основной задачей этого саммита стал Китай.

Как и предполагали очень многие – плевать сейчас Америке на Украину, и на Россию даже плевать. Все самые интересные фишечки у неё там, в Тихоокеанском регионе», – сказал Виттель.

Он также напомнил, что страны-члены Альянса начали говорить об «угрозе Китая Европе».

«Поэтому результатом этого саммита стало – что не только Украине поводили известным местом по губам, но и вообще заявили, что это всё им неинтересно. Ещё кучу глупостей наговорили – деньги дадут, но мало. Там где-то сто миллионов, тут пятьдесят миллионов. Франция даст пятьдесят ракет.

Ну и в целом – от него [саммита НАТО] какого-то злодейства ждали, а он чижика съел», – добавил обозреватель.

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