Запад хамски игнорирует расследование о взрыве «Северных потоков» – Лавров

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Мейнстримные западные СМИ проигнорировали расследование Сеймура Херша о причастности США к взрыву газопроводов «Северный поток».

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня на рабочей встрече с руководителями бюро иностранных СМИ, аккредитованных в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Вообразите себе, что нечто подобное приписывалось бы России в отношении нефтепровода Канада-США. У вас бы не было другой работы, вас бы заставляли писать только об этом. А здесь сенсация, основанная на фактах, о существовании которых мы, правда, давно предполагали. Серьезнейший журналист, который не отказывается от результатов своего расследования, а наоборот, ежедневно их подтверждает и вызывает на разговор тех, кого он упоминал. И никакой реакции», – сказал Лавров.

Он напомнил, что в случае в фейковыми отравлениями Скрипалей и Навального Запад, не имея никаких доказательств, реагировал мгновенно и массово высылал российских дипломатов.

«Все страны, через экономические зоны которых был проложен этот трубопровод, уже полгода молчат как рыба об лед. С сентября ни шведы, ни датчане не отвечают на официальные письма нашего премьер-министра Михаила Мишустина, который вежливо предложил назначить контактное лицо, с которым можно вести разговор. Поскольку это произошло в исключительной зоне и территориальных водах Швеции и Дании, а трубопроводы являются собственностью российской компании», – сказал Лавров.

По его словам, послы РФ раз в месяц напоминают премьер-министрам Швеции и Дании о запросе Мишустина, но не получают ответов.

«Я считаю, что это хамство. Но это хамство скрывает полный провал попыток затушевать ответственность коллективного Запада во главе с США за эту диверсию, организацию этого террористического акта», – сказал Лавров.