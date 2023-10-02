Запад хлестанул Украину кнутом и подразнил протухшим пряником – Вакаров

Администрация США ударила «кнутом» по Украине, остановив на полтора месяца выделение ей новой финансовой помощи.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог, член движения «Другая Украина» Василий Вакаров.

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По мнению эксперта, в то же время, Евросоюз приготовил «пряник» в виде очередных намеков на возможность вступления в ЕС. Это говорит о том, что Запад не устраивает нынешнее положение дел, и он пытается еще больше ужесточить контроль над Украиной.

«Урезание помощи США и формальное окончание закона о лендлизе следует воспринимать как «кнут» для нынешнего политического руководства Украины. В добавок к этому американцы продолжают давление с целью «борьбы с коррупцией», которую команда Зеленского провалила. Появилась информация о том, что Госдеп приготовил «новую программу для борьбы с коррупцией в Украине».

С другой стороны, руководство ЕС пытается предоставить нынешней власти «пряник» в виде перспектив по дороге к членству в этом союзе. С этой целью в Украине пройдёт совещание всех министров иностранных дел стран ЕС. Еврокомиссар Боррель заявил, что ЕС продолжит финансовую поддержку Украине.

Я полагаю, что все эти действия направлены на одно – установление полного внешнего управления Украиной. Видимо, действующее положение состояния дел в Украине не удовлетворяет Запад», – заключил Вакаров.