Запад хочет использовать Украину, чтобы присвоить себе российские деньги

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон считает что Украина должна выплатить проценты по западным кредитам за счет замороженных российских активов. При этом он опасается, что страны «Большой семерки» не решатся присвоить деньги России целиком.

Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что мы можем добиться их единогласия в следующем виде: использовать проценты непредвиденного дохода и превратить их в деньги, которые Украина может использовать для выплаты процентов по кредитам. Это меньше, чем все суверенные активы, но все равно может быть около 50 миллиардов долларов», – сказал Кэмерон.

При этом он уверен в том, что основные активы России не будут разморожены, и их можно будет в перспективе использовать «для восстановления Украины».