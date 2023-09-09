Запад хочет ослабить Зеленского, превратив в «хромую утку», – эксперт

Анатолий Лапин.  
09.09.2023 13:29
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запад, Политика, Украина


Западных спонсоров Украины напрягает безграничная власть президента Владимира Зеленского и они хотят изменить политическую систему, при которой больше полномочий будет иметь премьер-министр. Для этого они требуют от режима провести выборы в парламент, но они невыгодны для Зе-команды.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западных спонсоров Украины напрягает безграничная власть президента Владимира Зеленского и они хотят изменить политическую...

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«Наших партнеров напрягает ситуация монопольной власти Зеленского и команды. Естественно, они хотят эту монополию как-то разбавить, поделить. Понятна их заинтересованность, прежде всего, в парламентских выборах с прицелом на то, чтобы оставить президенту такие полномочия: «царствует, но не правит», как у британской королевы или германского президента. Мало, кто о нем говорит, как о канцлере. Вот такого канцлера, премьер-министра, очевидно, хотят наши партнеры в следующем году по результатам выборов. Но Владимир Александрович сотоварищи прекрасно понимают, чем им это грозит, поскольку, проведи сначала парламентские выборы, он автоматом превращается в «хромую утку». Если война, дай-то Бог, будет остановлена, – перемирие или прекращение огня и выход из режима военного положения, посыплется и рейтинг президента, это неизбежно. То есть, идет такое дожимание президента», – заявил Золотарев.

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