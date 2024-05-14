Запад хочет оставить Молдову под властью ведьмы Санду еще на 4 года

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, равно как и послу ЕС в Республике Молдова Янису Мажейксу плевать на то, что в Молдове нарушаются все европейские правила и стандарты – им важно сохранить у власти преступный режим Майи Санду, поскольку они на этом наживаются. Об этом написал в своём телеграм-канале экс-премьер-министр Молдовы, лидер Партии развития и объединения Молдовы Ион Кику.

Это заявление Кику сделал вслед за промульгацией президентом Молдовы закона, разрешающего голосование по почте для представителей молдавской диаспоры, проживающих в странах Запада. Экс-премьер отметил, что Санду не дождалась вердикта Венецианской комиссии о возможности внесения подобных изменений в Избирательный кодекс за 5 месяцев до выборов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Очевидно, что ради получения дополнительных возможностей для фальсификации результатов выборов Санду готова растоптать все европейские и демократические ценности. Такое поведение тем более коварно, если учесть, что её единственным предвыборным обещанием была европейская интеграция», – возмущён Ион Кику.

По его словам, Санду – всего лишь инструмент в руках иностранцев для захвата Молдовы.

«Мажейкису или фон дер Ляйен плевать на то, что в Республике Молдова нарушаются все европейские правила и стандарты – для них важно сохранить здесь у власти этот преступный режим – потому что они на этом наживаются», – пишет Ион Кику.

Он предупреждает, что еврочиновники сделают всё возможное, чтобы сохранить Санду у власти в Молдове ещё на четыре года.

«Но только мы, молдаване, несём ответственность за выбор, который будем делать мы, а не они», – резюмирует экс-премьер-министр Молдовы, который заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента страны.