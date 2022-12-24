Запад хочет передышку, которую им нельзя давать – военный эксперт

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России ни в коем случае нельзя идти ни на какие договоренности с Западом о снижении интенсивности боевых действий.

Об этом в эфире Первого канала заявил военный эксперт Алексей Леонков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Накануне СВО предлагалась программа урегулирования вопроса по европейской международной безопасности, они были отвергнуты. И то, что они сейчас делают (анонсированные поставки ЗРК «Пэтриот»] – это, конечно, прощупывание дальнейших шагов. Но такое прощупывание, чтобы им в ответку не прилетело. Поэтому они напихивают Украину чем угодно, лишь бы это продолжалось. Вот эти разговоры о мире говорят о следующем. У Запада не закончатся снаряды, не надо строить иллюзий. Но им нужна пауза, чтобы нарастить опять их большое производство. Для этого идут разговоры о мире, для того, чтобы заморозить на зимний период военные действия. Потому что, если идут переговоры, они не могут идти под грохот пушек», – заявил Леонков.

Он отметил, что идти на переговоры возможно только в качестве победителя

«Они хотят «Минска». Но мы поняли, что «Минск» был фикцией, которая не стоила ничего. Если отследить, все договоры, которые заключались с Западом после 1945 года, все они фикция. Они привели к тому, что никакого мира не случилось. Развалили СССР, потом дальше разваливали Россию путем всяких сепаратистских здесь движений, которые удалось все-таки остановить. При этом они подорвали бывшее советское пространство и настроили большинство государств против России. Поэтому договариваться с Западом можно только на одних условиях, когда мы будем победителями, они тогда идут на договоренности», – подчеркнул военный эксперт.