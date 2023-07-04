Запад хочет сделать Украину безумным экспериментальным полем зеленого авангардизма

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Запад целенаправленно уничтожает экономику Украины, чтобы провести на ее территории эксперимент по внедрению зеленой энергетики, который «может быть еще более безумным и радикальным, чем в Европе».

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине сейчас происходит полное разрушение экономики. Частично в физическом смысле – по понятным причинам, частично потому, что финансовые дыры сейчас закрываются путем различных денежных вливаний со стороны ЕС и США. Сегодня Украина полностью внешне финансируется. Расходы для Запада вполне терпимы с учетом тех бонусов, которые из этой истории извлекаются», – сказал Симонов.

Получая от Украины военные услуги, Запад уничтожает ее старую экономику: металлургию, нефтепереработку, химическую промышленность, которая «согласно прогрессивным европейским взглядам подлежит утилизации». При этом звучат утверждения о том, что Украина должна стать современной экономикой с точки зрения ЕС.

Эксперт полагает, что практически новая украинская экономика будет включать в себя выращивание рапса и насекомых для еды.

«Таким образом, из Украины пытаются нарисовать современную экономику, которой старая экономика не нужна. Скажите спасибо, что вас от нее избавили. И эту тему сейчас начнут внедрять: что Украина станет суперсовременной, передовой прогрессивной страной зеленого экономического авангардизма. Ей будет сказано: вы сейчас опередите Европу. Потому что у вас чистая доска. На самом деле, идея Зеленского о выращивании каннабиса вполне вписывается в эту зеленую стратегию», – отметил Симонов.

Он полагает, что проталкивая подобные идеи, ЕС исходит из того, что ему все равно придется кормить Украину по приказу США, поэтому он пытается обернуть эти затраты в пиар-акцию по продвижению своей повестки.