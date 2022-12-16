Запад хочет задушить российский спорт. Не выйдет

Мы привыкли говорить – «спорт вне политики». Предполагая, что какие бы ни были политические отношения, но на спортивных аренах можно соревноваться, противостоять, доказывать свои возможности даже тем странам, которые в остальной, внеспортивной жизни могут находиться в самой жесткой конфронтации. Спорт был поводом продемонстрировать преимущества своей системы, если на национальные сборные добивались успехов.

Да, бывало и так, что то или иное государство отказывалось от спортивных соревнований из-за нежелания встречаться по политическим мотивам с представителями какой-то страны. Так, например, сборная Испании по футболу отказалась играть со сборной СССР в 1960 году, а сборная СССР отказалась играть с чилийцами в 1974 году. Были и более значимые демарши в спортивной сфере – отказ США от участия в Олимпийских играх в Москве в 1980 году, и «алаверды» от СССР спустя 4 года – отказ ехать в США советских олимпийцев. Но это были отказы от участия в соревнованиях по собственной инициативе.

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Западная агитация за бойкот Олимпиады в СССР

Можно вспомнить и санкции, организованные против Югославии и исключение югославских команд в начале 90-х годов из спортивных соревнований. И это было первым фактом агрессии в мире спорта против суверенного государства под надуманными предлогами, более того, под предлогами, созданными самими инициаторами санкций.

На опыте спортивных санкций Югославии «международное цивилизованное сообщество» выстроило план по удушению российского спорта и унижению российского государства. Да, как бы там ни было, но выступление спортсменов без флага и гимна – это пощечина всему народу. Хоть это и не умоляет достижений самих спортсменов. И если отобрать победы и рекорды не удалось, в ход пошел полный запрет на участие российских спортсменов.

Это чистая политика. Это попытка давить на государство, возбуждать недовольств внутри общества. Но абсолютно бесчеловечным и циничным выглядит запрет на участие в олимпийских и других соревнованиях наших параолимпийцев. Такие действия – свидетельство о моральной деградации глобальных спортивных структур.

Забота о спортсменах с ограниченными возможностями – показатель человечности общества.

Несмотря на приостановление членства нашей страны в Международном паралимпийском комитете, отстранение российской футбольной команды от участия в Чемпионате мира в Катаре, наша страна не погружается в международную изоляцию и делает всё возможное, чтобы российские спортсмены могли проявить своё мастерство и поддерживали на должном уровне свой высокий уровень.

Россия уже провела международный и всероссийский инклюзивные чемпионаты по футбольному дуатлону, кибербезопасности и киберспорту для детей, подростков и молодёжи с ограниченными возможностями (АНО «Уникальный мир»).

Мероприятия были проведены в формате, совмещающем как реальный, так и интерактивный футбол между командами России и странами Латинской Америки.

В рамках мероприятий были проведены соревнования на симуляторах пилотируемых дронов «DCL-The Game». Что в нынешних условиях вооруженного противостояния со странами НАТО на территории Украины, может в перспективе иметь и прикладное значение.

Также дети померились силами в решении прикладных задач в области информационной безопасности «СapturetheFlag». Это может стать и своеобразной профориентационной работой.

Главная цель – это поддержка и социализация детей-инвалидов, а также развитие и укрепление дружеских отношений между Россией и другими странами. Бесценны те эмоции, которые дети и молодёжь получают от участия в таких мероприятиях.

России вполне по силам создать спортивный мир, где будут господствовать традиционные принципы – честное соревнование, где побеждают те, кто «быстрее, выше, сильнее». Где не обязаны сборные состоять из определенного процента представителей ЛГБТ-сообществ. Где в соревнованиях женщин не принимают участия существа, рожденные мужчинами, а в фигурном катании пары – это мужчина и женщина, а не «верхний» и «нижний партнеры».

Большой спорт под управлением Запада умирает.

Необходима здоровая альтернатива, объединяющая страны, сохранившие традиционные ценности.