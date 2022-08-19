Запад хочет закрыть украинский гештальт любой ценой – киевский политолог

Новости Украины

Весь мир уже устал от происходящего на Украине и хочет, чтобы все это поскорее закончилось. При этом ключ от прекращения войны находится не в руках Украины, которая тотально зависит от США.

Об этом в эфире интернет-канала «Знай 24» заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Весь мир устал от этого гештальта, и этот гештальт любой, подчеркиваю, если кто не понял суть, любой ценой нужно закрыть. Это пункт первый. Потому что все хотят вернуться к статусу-кво. И, поверьте, мир не крутится вокруг Украины, и таких Сирий, Ираков, Ливий, Куб и всего остального вместе с Югославиями и так далее, за всю историю от Вавилона до сегодня было чуть больше, чем населения Украины. Поэтому, собственно говоря, так это выглядит со стороны всего мира», – сказал эксперт.

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«Война заканчивается не тогда, когда кто-то побеждает или проигрывает, а тогда, когда у одной или у обоих, или у третьей сторон заканчиваются: а) деньги, б) пули. Если мы на 100% зависим деньгами от Запада и на 100% зависим вооружением от Запада, то кто на 100% решает, будет война или мир? А если кто не понял или кому-то кажется, что это «зрада», то я вам приведу пример экстракшена «Азова», и вы поймете, что войны заканчиваются не тогда, когда кто-то побеждает или проигрывает, а тогда, когда заканчивается провизия, ресурсы и пули. И если это не у вас в руках, то не вы решаете. Вы понимаете, кто является главным гарантом целостности Российской Федерации? Запад. Потому что никто не хочет иметь двадцать плюс ядерных держав. Вам напомнить, о чем агитировал Буш по приезду в Украину, когда мы пытались выйти из Советского Союза? А знаете, почему? Потому что Казахстан, Украина, Беларусь и Россия владели ядерным оружием. Гарантом территориальной целостности Российской Федерации является Запад… А теперь открываем Киевский институт, который изучал объективные данные. Что он сказал? Он сказал, что, начиная с апреля месяца, поставки вооружений в Украину стабильно падают. А июль месяц – ровно ноль. Ну, в смысле, гарантий по поставкам ноль. И напомню вам – восемь миллиардов из девяти были заблокированы финансовой помощи нам. Вы можете сопоставить эту информацию с той, которую я сказал чуть ранее о том, когда заканчивается война? А вы понимаете, что в зиму не уходит никто, поэтому гештальт до зимы должен быть закрыт любой ценой. Причем цену, как правило, заплатим мы», – заявил Чаплыга.