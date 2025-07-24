Россия заполонила западные научные круги своими агентами, которые мешают продвижению псевдоисторических идей украинских националистов.

Об этом в эфире «LIGAnet» заявил новый глава Украинского института национальной памяти, бывший «азовец» Александр Алферов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские направляют своих людей на стажировку и обучение за рубежом. То есть мы говорим о таких университетах, как Гарвард, Оксфорд, европейские университеты. И эти студенты там остаются.

История наиболее запутанная, когда ты видишь, что каким-то украинским инициативам за рубежом не даёт совсем хода какая-то Элизабет Тейлор, грубо говоря. А потом ты смотришь, что это Елизавета Смирнова какая-то, вышедшая замуж и сменившая фамилию.

И это есть интересное явление, когда очень часто за этими фамилиями и именами стоят на самом деле русские агенты, которые отстаивают свою российскую позицию», – бредил Алферов.