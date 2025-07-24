«Запад кишит агентами Кремля!» – новый глава Института нацпамяти Украины

Вадим Москаленко.  
24.07.2025 21:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Россия заполонила западные научные круги своими агентами, которые мешают продвижению псевдоисторических идей украинских националистов.

Об этом в эфире «LIGAnet» заявил новый глава Украинского института национальной памяти, бывший «азовец» Александр Алферов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия заполонила западные научные круги своими агентами, которые мешают продвижению псевдоисторических идей украинских националистов....

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«Русские направляют своих людей на стажировку и обучение за рубежом. То есть мы говорим о таких университетах, как Гарвард, Оксфорд, европейские университеты. И эти студенты там остаются.

История наиболее запутанная, когда ты видишь, что каким-то украинским инициативам за рубежом не даёт совсем хода какая-то Элизабет Тейлор, грубо говоря. А потом ты смотришь, что это Елизавета Смирнова какая-то, вышедшая замуж и сменившая фамилию.

И это есть интересное явление, когда очень часто за этими фамилиями и именами стоят на самом деле русские агенты, которые отстаивают свою российскую позицию», – бредил Алферов.

«Плюс мы должны понимать, что все эти студии по исследованию славянства, за рубежом популярная история, особенно период Холодной войны, когда это была, по сути, кузница кадров, связанная с разведкой, сейчас они являются абсолютными амбассадорами России в научной среде.

Там все непросто. Будем стараться как-то этот процесс сдвинуть с мертвой точки», – добавил укро-нацист.

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