Запад легализует террор как средство борьбы с Россией

Действиями на Украине страны западного блока фактически возрождают нацизм и легализуют терроризм на национальной почве.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Западе происходит легализация политическая, а потом может быть и юридическая, терроризма как допустимого средства борьбы с Россией. Причём терроризма индивидуального, терроризма в отношении гражданского населения, и терроризма на этнической почве», – сказал эксперт.

«Обращу ваше внимание на заявление руководителя военной разведки на Украине Буданова, который полностью крышуется американцами, о том, что главная цель – это убивать побольше русских.

Мы услышали какие-то опровержения, одёргивания этого Буданова? Нет. Мы услышали хотя бы толику осуждения индивидуального террора со стороны украинских диверсионных групп? Нет. А это всё шаги в легализации индивидуального террора. Это очень важный вектор движения европейской цивилизации», – сказал Евстафьев.