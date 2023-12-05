Запад легко компенсирует Украине оружием любые потери в экспорте зерна – офицер флота

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Украина получит компенсацию ущерба от прекращения «зерновой сделки» в виде снарядов и бронетехники.

Об этом «Политнавигатору» заявил военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Сергей Горбачев.

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«Несмотря на все заявления об ограничении помощи, немецкий концерн Rheinmetall, который является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения, разместил на одном из заводов ЕС заказ на 150 млн € на производство снарядов для Украины. Эта сумма превышает потери Украины от нынешнего формата «зерновой сделки». Плюс к этому Германия, что нас уже сейчас должно насторожить, начинает производство на территории Украины по немецким лицензиям бронетранспортёров и боевых машин пехоты. Причём уже через полгода они обещают выход первого БТРа, а через год – БМП. Это свидетельствует не только об объёмах их помощи, но и о том, что они смотрят в перспективу, планируют работу, как минимум, до конца следующего года. Поэтому в этом смысле мы расслабляться однозначно не должны – чем быстрее нанесём невосполнимый ущерб, чем быстрее приблизим победу, тем меньше будет подобного рода налётов, как сегодня ночью, на Крым», – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что ужесточение Китаем условий продажи на Украину очень многих компонентов не снизило количество дронов – их по-прежнему запускают в большом количестве, увеличивая шансы на поражение.

«Тут может быть принцип: кому война, а кому и мать родна. Мы видим однозначно, что со многих сторон вылезают уши интересов очень многих государств, которые завязаны на российско-украинский конфликт. В данном случае, пытаются, как предприимчивые люди, производящее всякого рода технические устройства и комплектующие к ним, продолжать торговать на обе стороны. Наверняка, и мы пользуем их комплектующие, и Европа с Америкой. Потому что нет ничего в Штатах, что не имело бы китайской начинки. Здесь и роль Тайваня колоссальная, как производителя разного рода чипов. И мы находим возможности использовать это всё, и противник. Поэтому какие-то комплиментарные пассажи Пекину или Тайбэю адресовать смысла нет – мы должны понимать, что у противника, увы, всё есть», – указал Горбачёв.

Прежде эксперт по вооружениям, инженер-ракетчик Алексей Васильев предположил, что Киев будет накапливать дроны к зиме, чтобы попробовать нанести удар по объектам энергоснабжения в приграничных территориях России.