Запад лишил Сербию дешёвой российской нефти

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Сербская нефтяная компания Naftna industrija Srbije (NIS), 56,15% уставного капитала которой принадлежит российской «Газпром нефти», больше не будет получать российскую нефть из адриатического нефтепровода JANAF.

Об этом сообщило министерство энергетики Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это означает, что российская сырая нефть больше не может поставляться на НПЗ в сербском городе Панчево, но NIS может импортировать любую другую сырую нефть. В частности, из Ирака», – сказал представитель министерства.

Решение принято после ратификации очередного пакета антироссийских санкций.

Сербия не единственная европейская страна, пострадавшая от решения ЕС запретить импорт российской сырой нефти морским путем. Поставки сырой нефти осуществлялись танкерами через гавань Омишаль на хорватском острове Крк.

«Одним из ожидаемых последствий нового пакета санкций ЕС является давление на спрос, поскольку другие страны также будут искать альтернативы импорту нефти из России», – сказал представитель министерства.