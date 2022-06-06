Запад лишил Сербию дешёвой российской нефти

06.06.2022  21:19 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Балканы, Дзен, Запад, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции, Сербия, Скандал


Сербская нефтяная компания Naftna industrija Srbije (NIS), 56,15% уставного капитала которой принадлежит российской «Газпром нефти», больше не будет получать российскую нефть из адриатического нефтепровода JANAF.

Об этом сообщило министерство энергетики Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сербская нефтяная компания Naftna industrija Srbije (NIS), 56,15% уставного капитала которой принадлежит российской «Газпром...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Это означает, что российская сырая нефть больше не может поставляться на НПЗ в сербском городе Панчево, но NIS может импортировать любую другую сырую нефть. В частности, из Ирака», – сказал представитель министерства.

Решение принято после ратификации очередного пакета антироссийских санкций.

Сербия не единственная европейская страна, пострадавшая от решения ЕС запретить импорт российской сырой нефти морским путем. Поставки сырой нефти осуществлялись танкерами через гавань Омишаль на хорватском острове Крк.

«Одним из ожидаемых последствий нового пакета санкций ЕС является давление на спрос, поскольку другие страны также будут искать альтернативы импорту нефти из России», – сказал представитель министерства.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть