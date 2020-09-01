Запад лоялен к черногорскому диктатору Джукановичу, который давно пересидел Лукашенко

01.09.2020, Москва, Владимир Гладков

В отличие от президента Белоруссии Александра Лукашенко, которого упрекают за 26 лет нахождения на посту, к диктатору Черногории, находящемуся при власти с 1991 года, претензий у Запада нет.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только что прошли выборы в Черногории. Мило Джуканович находится у власти с 1991 года. Никаких разговоров о том, что слишком долго он сидит, а он дольше Лукашенко сидит.

Но если ты свою страну отделяешь от материнской Сербии и с ними конфликтуешь, если создаёшь у себя на территории некую черногорскую мифическую нацию, которой никогда раньше не было, это обычные сербы, если ты в НАТО вступаешь, начинаешь с Православной церковью бороться и так далее – при этом этот человек официально признан прокуратурой Италии, да и никому не секрет, что это –мафиози, контрабандист, наркотрафик крышует и так далее, просто бандит 30 лет сидит и управляет страной – и ничего. Значит это можно, это демократично, вообще никаких вопросов нет», – иронично заключил Матвейчев.