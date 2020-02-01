Запад манит Сербию членством в ЕС в обмен на договор с сепаратистами, захватившими Косово

01.02.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Западные Балканы являются частью Европы, и, более того, они должны быть частью ЕС.

Об этом после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем заявил министр иностранных дел ЕС Жозеп Боррель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это мой первый визит на Западные Балканы, и я хотел совершить его, потому что для меня Западные Балканы являются частью Европы, они должны быть частью ЕС, географически, культурно, через экономические связи и, что самое важное, через стремление граждан», – сказал Боррель.

В ответ Александр Вучич выразил надежду на то, что Сербия станет 28 членом ЕС вместо Великобритании.

Однако Боррель жестко обусловил вступление Сербии в Евросоюз необходимостью заключения компромисса с непризнанным Косово. Приштину европейский дипломат посетил перед визитом в Белград.

«Я надеюсь, что диалог между Белградом и Приштиной возобновится в ближайшее время. Когда это произойдет, ЕС будет готов продлить свое посредничество в диалоге», – сказал Боррель.

Вучич отметил, что несколько лет назад у его страны была возможность пойти на компромисс с Приштиной, однако из-за агрессивной позиции албанских сепаратистов переговоры оказались сорваны.

Теперь Белград готов разговаривать с Приштиной по всем ключевым вопросам только после отмены экономической блокады сербских анклавов, которая началась больше года назад путем введения 100% пошлины на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины.