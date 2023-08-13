Запад меняет план по Нигеру: Вместо вторжения – террор на истощение

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Планы интервенции против восставшего Нигера становятся всё более призрачными. Очевидно, что все приготовления к вторжению вязнут в нежелании многих стран участвовать в навязываемой Вашингтоном и Парижем бойне.

Хотя в четверг 10 августа ряд лидеров Западноафриканского экономического союза (ЭКОВАС) на саммите в Абудже одобрили развертывание «резервных сил для восстановления конституционного порядка» в Нигере, а президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара даже заявил, что вторжение должно произойти «как можно скорее», ситуация с организацией настоящего военного кулака интервентов на самом деле очень туманна.

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Пока ЭКОВАС не предоставил подробностей о силах, которые будут развернуты, или о графике действий. Лишь один Уаттара конкретизировал своё участие в кампании, отметив, что Кот-д’Ивуар предоставит лишь один батальон численностью от 850 до 1 100 человек, чего, конечно, недостаточно. Получается, что все надежды Запада возлагаются на вооруженные силы соседней Нигерии, но и там не всё так просто.

Так, французский таблоид Le Monde сам признаёт факт сильнейших колебаний в руководстве Нигерии, раздираемой изнутри социальными и политическими противоречиями, где накануне Сенат отрыто выступил против использования армии в интервенции против Нигера, а президент Бола Тинубу начал выражать сомнения, прикрываясь миротворческой риторикой.

«Ранее в тот же день Тинубу, похоже, отошел от неминуемого применения силы, несмотря на крайний срок ультиматума, истекший в прошлые выходные, что, по мнению аналитиков, убедительно свидетельствует о том, что региональная группировка не хочет вступать в войну. В своей вступительной речи Тинубу сказал, что «дипломатические переговоры и диалог» должны стать «краеугольным камнем» реакции ЭКОВАС на кризис, и едва упомянул о более ранней угрозе отправить тысячи военнослужащих в Нигер сразу после государственного переворота», – отмечает издание.

Ударом под дых создаваемой коалиции стало заявление президента страны-члена ЭКОВАС Кабо-Верде Хосе Мария Невеш против военного вмешательства, озвученное им в пятницу уже после прошедшего саммита, в котором он сказал, что его страна не будет участвовать в такой кампании.

«Мы все должны работать над восстановлением конституционного порядка в Нигере, но ни при каких обстоятельствах путем военного вмешательства или вооруженного конфликта», — цитирует его национальное телевидение.

Интересно, что сразу после прошедшего саммита Западноафриканского экономического союза госсекретарь США Энтони Блинкен выразил поддержку ЭКОВАС, правда не поддержав явно военное вмешательство. Это также демонстрирует, что внутри данного блока явно нет единства и конкретного плана действий.

«ЭКОВАС… играет ключевую роль в разъяснении императива возвращения к конституционному порядку. Соединенные Штаты высоко ценят решимость ЭКОВАС изучить все варианты мирного разрешения кризиса», — цитирует госсекретаря американское агентство Reuters.

В итоге единственное, на что оказался способен ЭКОВАС, так это заявить о намерении направить парламентский комитет в Нигер для встречи с лидерами переворота, захватившими власть, что «является частью последних региональных усилий по восстановлению гражданского правления, в которое входят религиозные лидеры».

Это конечно, не говорит, что желание удушить Национальный комитет спасения Нигера у Запада улетучилось, но сейчас в основном оно проявляется в виде провокаций и санкций. Так, тот же Блинкен заявил о приостановлении выплат по гуманитарным программам, а 11 августа Ниамей уже не смог выплатить 12 миллиардов франков КФА (17 миллионов евро) по казначейским облигациям, подлежащим погашению в пятницу, говорится в заявлении западноафриканского долгового агентства Umoa-Titres.

Агентство отметило, что платежи были пропущены в контексте санкций, введенных Западноафриканским экономическим и валютным союзом после военного переворота в конце прошлого месяца.

Еще ранее, представитель Военного совета Нигера Национального комитета спасения родины полковник Абдраман заявил о нападении 9 августа французских военных на подразделение Национальной гвардии страны и освобождении 16 высших лидеров местных джихадистов-террористов. Это может говорить только о подготовке Парижем затяжной партизанской войны силами исламистов против правительства военных.

Но данные действия и саммит ЭКОВАС лишь разогрел общество и усилил консолидацию народных масс вокруг лидеров переворота, что констатирует французский телеканал France24, показавший прямую трансляцию массовой акции протеста 11 августа возле военной базы в Нигере в пятницу.

Протестующие возле базы, расположенной на окраине столицы Ниамея, кричали «Долой Францию, долой ЭКОВАС», имея в виду западноафриканский блок, который в четверг одобрил развертывание «резервных сил для восстановления конституционного порядка».

Многие размахивали флагами России и Нигера и кричали в поддержку нового главы страны, генерала Абдурахамане Тиани.

«Мы заставим французов уйти! ЭКОВАС не является независимым, им манипулирует Франция», — сказал французскому журналисту один из демонстрантов Азиз Рабе Али.

То, что никакого раскола внутри Нигера нет, как и нет поддержки свергнутой прозападной партии и президента Базума, говорит и совместное письмо бывших президентов и премьер-министров Нигера, в котором они призвали ЭКОВАС отменить санкции в отношении страны и прибегнуть к дипломатическим подходам для урегулирования эскалации напряженности.

«Мы… просим вас отменить санкции против народа Нигера и использовать дипломатические и политические средства, чтобы вместе с военными найти мирные и конструктивные решения этого серьезного кризиса, от которого страдает наша страна», — говорится в письме, опубликованном в арабском издании Аlmayadeen.

Интересным сигналом для США, ЕС и Франции, а также для марионеточных членов ЭКОВАС стала пресс-конференция Инса Гарба Сайду, местного активиста, который помогает новым военным правителям Нигера в их коммуникациях и говорит, что находится в прямом контакте с ними. Он прямо сказал западным СМИ, что диалога со странами региона не будет, пока они не признают нового главу государства.

Его комментарии для Associated Press были самым сильным заявлением с тех пор, как мятежные солдаты свергли президента Мохамеда Базума почти три недели назад, о том, что хунта не открыта для переговоров со странами региона, если она не будет признана новыми лидерами Нигера. Это повышает риск регионального насилия и ставит в трудное положение западные страны, многие из которых считали Нигер последней демократической страной в регионе Сахель, с которой можно сотрудничать в борьбе с джихадистским движением.

«Есть только один вариант: принять режим или войну», — сказал Сайду. «Для Базума все кончено, вы должны забыть о нем. Он закончен, это пустая трата времени, пытаясь его восстановить у власти. Это невозможно», — сказал он.

И как результат встреча, предназначенная для информирования лидеров ЭКОВАС о «наилучших вариантах» развертывания сил в Нигере, отложена на неопределенный срок по «техническим причинам», пишет африканское издание Live Africa News.

«Начальники штабов западноафриканских стран блока ЭКОВАС должны были принять участие во встрече в субботу 12 августа в столице Ганы Аккре, сообщили в пятницу региональные военные источники. Но позже они заявили, что он был приостановлен на неопределенный срок по «техническим причинам» – отмечается в публикации.

Примечательно, но многие западные СМИ также не скрывают под давлением фактов своего скептицизма насчёт какой-либо возможности возвращения в президентское кресло американо-французского ставленника Мохамеда Базума, который к тому же будет немедленно расстрелян в случае начала интервенции.

Как указывает британский таблоид The Guardian, лидеры военного переворота в Нигере оставались непокорными в эти выходные, по-видимому, уверенные в том, что смятение среди региональных противников, поддержка со стороны других военных режимов в соседних странах и волна народной мобилизации внутри страны позволят им сохранить власть на неопределенное будущее.

«В отличие от других переворотов [в последнее время], это офицеры высокого уровня, мужчины в возрасте 60 лет, с большим опытом, в том числе те, кто действительно хорошо обучен. Они не держат в руках все карты, но, безусловно, держат их в руках. Все, с кем я разговариваю [в Нигере], говорят, что поезд ушел со станции, а Базум не вернется», — сказала Коринн Дафка, уважаемый независимый консультант и автор, работающий в регионе Сахель, для данного издания.

Олайинка Аджала, эксперт по Западной Африке и Сахелю в Университете Лидса Беккета ещё больше дополнил картину:

«Угроза [военного вмешательства] была просчетом. Даже самое маленькое военное вмешательство может иметь катастрофические последствия для региона… Я не думаю, что [новые правители Нигера] откажутся от власти. Они зашли слишком далеко».

Не оставляет никаких шансов для сторонников интервенции и комментаторы ведущего американского издания The Washington Post.

«Некоторые эксперты по Сахелю говорят, что настаивание на силе является прикрытием, чтобы избавить ЭКОВАС от смущения из-за того, что оно выступило с угрозой, не имея реальных возможностей или понятия о том, как ее реализовать. «Блок ведет себя как игрок в покер, который пытался блефовать и, когда его призывали, поднял ставки, чтобы выиграть время»», — сказал Питер Фам, бывший специальный посланник США в регионе Сахеля в Западной Африке и выдающийся член Атлантического совета.

По его мнению, если боевые действия все же начнутся, то наиболее опытные в боях и лучше всего оснащенные вооруженные силы в Западной Африке либо принадлежат Нигеру, либо симпатизируют ему, например, Мали и Буркина-Фасо. Обе страны выступили против интервенции и направили делегации в Нигер для обсуждения совместных усилий в области обороны, а также закрыли воздушное пространство для французских и американских воздушных сил.

В связи с этим судьба интервентов будет незавидная, а антизападные революции и потрясения могут охватить страны-агрессоры, окончательно уничтожив влияние англосаксов не только в регионе, но и во всём континенте. И, похоже, что Франция и США склоняются к варианту разжигания затяжной партизанской войны руками исламистов и дальнейшего финансового удушения Нигера.