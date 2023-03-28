Запад может начать массовые преследования всех российских деятелей – киевский политолог

Украина должна делать всё возможное, чтобы расширить решение Международного уголовного суда об аресте российского президента и «организовать казнь Владимира Путина».

Об этом в ходе пресс-коференции заявил политолог Виктор Небоженко, обслуживающий интересы экс-премьера Юлии Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Это (решение МУС об аресте Владимира Путина – прим.) не слишком серьёзно, чтобы посадить его на электрический стул, или, как Милошевича, посадить в тюрьму. Преступления должны накапливаться, Украина должна участвовать в этом», – сказал политолог.

Небоженко подчеркнул, что теперь страны западного блока могут оправдать захват любого российского деятеля, заявив, что «он связан с Владимиром Путиным».

«Но в случае открытия уголовного дела и появления главного обвиняемого – всегда стоит вопрос об уликах, доказательствах. И один из самых лучших способов доказательства – это свидетели.

Теперь любой Патрушев, Бортников, Песков, Пригожин, или тот, который недавно проговорился, попадая в международные аэропорты, может быть задержан по требованию Международного суда для того, чтобы просто задать вопросы.

Это не арест. Это всего лишь задержание для того, чтобы определить статус человека, может ли он быть допрошен в качестве свидетеля», – добавил он.