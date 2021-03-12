Запад может отдать ВСУ на съедение Москве – беглый либерал

12.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Москва не оставит Донбасс и не смирится с отказом Украины от выполнения «Минских соглашений», а значит, в ближайшее время украинская армия должна быть готова к обострению на линии фронта.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил беглый российский либерал Андрей Пионтковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пионтковского, результатом этого обострения может быть продвижение армий ДНР и ЛНР к границам областей. А если ВСУ не окажут им серьезного сопротивления, то Запад умоет руки.

«Сейчас Москва перешла уже от стадии шантажа к стадии наказания Украины за отказ поддаться этому шантажу – вот, к чему должно быть готово украинское общество и украинская армия. Обострение на Донбассе, цели его поставлены. Первая цель – это продвижение до границ Донецкой и Луганской областей. А дальше уже как пойдет.

Там и вопрос о том, что дать воду в задыхающийся, мучащийся от жажды Крым и так далее. Все эти аргументы уже подготовлены… Москва никуда из Донбасса уходить не собирается, а любое мирное урегулирование означает выполнение первых двух пунктов «Минских соглашений»…

Путин не может примириться с полным отказом Украины от этого плана воссоединения с ОРДЛО, он должен в рамках своей стратегии покорения и подчинения Украины избрать другой путь. А никакого другого, кроме эскалации военной агрессии у него нет.

Другой вопрос, какова степень будет эскалации, какова будет реакция Запада и, прежде всего, США, каково будет сопротивление украинских войск и украинского общества. В зависимости от этого контекста и будет разворачиваться конкретный сценарий этой агрессии», – заявил Пионтковский.