Запад может подорвать и последнюю нитку «Северных потоков»

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Восстановление взорванных «Северных потоков» оценивается в сумму от 500 млн до 1,5 млрд долларов, однако маловероятно, что они будут восстановлены.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Геоэнергетика Инфо» заявил эксперт по энергетике Александр Фролов, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«В текущих условиях мы говорить о конкретных суммах не можем по банальным причинам. Мы исходим из приблизительной оценки на данный момент времени, а конкретная оценка будет дана только перед началом восстановительных работ. В каком состоянии будут трубы к этому моменту, никто не скажет, потому что мы не знаем, когда могут начаться восстановительные работы. Теоретически сейчас могла бы работать одна из ниток «Северного потока-2», которая вроде как не получила повреждений. Но никто не даст гарантий, что Европейский союз не столкнется с еще одним ничего не значащим актом хулиганства – взорвут неповрежденную нитку», – сказал Фролов.

Он напомнил, что Евросоюз до сих пор не решил проблему с ремонтом газоперекачивающих агрегатов в Канаде.

«Чем дольше затягивается эта история, тем больше денег надо будет вложить в восстановление «Северных потоков», и тем меньше шансов, что они в принципе заработают. Из крайне сомнительных плюсов можно сказать, что «Северный поток» уже себя окупил. Все вложения как российской, так и европейской стороны в предыдущие годы уже отбиты. К сожалению, газопровод эксплуатировался не 50 и более лет, как планировалось, а чуть более 10 лет, но так в наше неспокойное время получилось», – сказал Фролов.