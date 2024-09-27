Запад может потребовать от Санду вступить в войну в качестве платы за поддержку, – молдавский политолог

Если Майя Санду останется у власти, угроза вовлечения Молдовы в военный конфликт на Украине будет возрастать. Об этом в эфире программы «Пульс» на Canal 5 сказал молдавский историк и политолог, экс-депутат парламента Зураб Тодуа, сообщаеи корреспондент «ПолитНавигатора».

«Идёт глобальное противостояние Запада и Востока – война по существу, и до её завершения ещё довольно долго. Конечно, западные эксперты и политики хотели бы, чтобы Молдова была вовлечена в это противостояние, потому что Молдова занимает стратегическое положение на границе с Украиной. Нейтральный статус РМ пока нас охраняет от этого, но мы видим, что как он размывается. Наш нейтралитет не отменен пока ещё, но им пренебрегают. А те действия, которые предпринимает власть по части проведения учений, сотрудничества в военной сфере с блоком НАТО указывает на то, что наш нейтралитет в настоящее время менее определённый, чем это было 5-10 лет назад», – сказал эксперт.

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По его словам, если молдавский аэродром в Маркулештах будет использован для подскока переданных Украине бомбардировщиков F-16 – это будет прямое вовлечение в военный конфликт.

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«Угроза такая есть. И если Майя Санду остаётся у власти, то угроза втягивания в конфликт в той или иной степени будет возрастать. Это непреложный факт, потому что они очень зависимы от Запада. И мы видим, что у нынешней власти нет силы воли и желания даже возражать на те или иные указания Запада. И может возникнуть ситуация, когда просто прикажут: «Мы вам помогали? Мы вам присылали эти делегации? Мы вам давали денег? Всё, вы должны сделать вот это и вот это». Потому что выбора нет, мы дошли до края, нет времени играть в дипломатию, вы должны участвовать в едином строю». И в эту логику укладывается всё предыдущее: и военные учения, и многое другое», – сказал Тодуа.

Он напомнил, как украинские политики предлагали Майе Санду решить проблему Приднестровья.

«Представим себе, что эту идею поддержат на Западе. «Давайте, мы даём отмашку и вас поддержим». И что это будет? Это будет тот самый неблагоприятный сценарий, по которому наши военнообязанные будут вынуждены участвовать в военных действиях», – заключил Зураб Тодуа.