Запад может предложить Украине обменять Крым на членство в ЕС и НАТО – Карасев

Запад может предложить Украине разменять Крым на членство в ЕС и НАТО, предложив ей отказаться от полуострова, как Армении предложили закрыть глаза на потерю Нагорного Карабаха в обмен на евроориентацию.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «Политнавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Может быть, через какое-то время Запад и скажет: «А, вот, есть вариант, без геополитического максимализма, что, вот, отвоюем все территории и тогда пойдем в НАТО. Непонятно, когда это будет». И приведут в пример нам Армению. Пашинян фактически отказался от Карабаха в обмен на то, что может ориентироваться на Запад, на Европейский Союз и НАТО. А почему только так? Потому что карабахские армяне, они пророссийские, и, во-вторых, это проблема всегда была Азербайджана, Армении и так далее. Поэтому вы отказываетесь от Нагорного Карабаха, потому что это была святыня современной Армении, оттуда в 91-м году началось это все, независимость Армении возникала именно в контексте карабахской проблемы, войны с Азербайджаном, которую они в 92-м году выиграли, в 20-м и 23-и проиграли, в силу многих причин, но пришлось отказаться от Нагорного Карабаха… Пашинян отказался в обмен на то, что ему Запад сказал: «Давай, эту историю заканчивай. Да, конечно, армяне будут бунтовать и все, но это проблема – решаемая. И ты ориентируешься на Запад и НАТО», – сказал эксперт.

«Может, и нам предложат, что, если Крым – это сегодня нереализуемая задача, военным путем, его только можно бить ракетами, а в обмен мы будем получать другие ракеты по Одессе. Это путь в никуда. Войны не будет сухопутной, но мы не сможем позитивно развиваться, не сможем инвестировать никуда, не сможем развивать новую портовую инфраструктуру на Черном море и так далее, инвестиции не придут сюда», – заявил Карасев.