Запад может заставить украинцев переизбрать Зеленского

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Европейские политики в шоке, несмотря на то, что они пытаются демонстрировать спокойствие по поводу намерения Киева отказаться от выполнения Европейской конвенции по правам человека и Пакта о гражданских и политических правах на время военного положения. Поэтому США и ЕС могут заставить Украину провести перевыборы, чтобы хоть как-то легитимизировать киевский режим и придать ему хотя бы внешнюю видимость демократичности.

Об этом в интервью Николаю Фельману заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Европе четко разорвали судьбу президента Зеленского и судьбу Украины. Они выстраивают разные стратегии по отношению к первому и второму. И как бы нас ни уверяли смешные украинские политики, что «есть Зеленский – есть Украина», Европа это разделила», – сказал Арестович.

По его словам, политика Украины по отказу от базовых прав человека девальвирует ценность так называемой «мирной формулы Зеленского».

Арестович уверяет, что в Брюсселе возмущены отказом Украины обменивать документы студентам европейских вузов, изъятием собственности у уклонистов, а также запретом на воссоединение семей на территории ЕС. Он утверждает, что украинцы имеют полное право «завалить ЕСПЧ исками» и анонсирует отчет «Трансперенси Интернешнл» по Украине, где будут даны жесткие оценки.