Запад на глазах захватывает недра и умы жителей Казахстана

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В Казахстане усиливаются позиции прозападных фондов и НПО. Процесс этот идёт параллельно с захватом новых месторождений редкоземельных металлов и драгоценных камней, что еще раз демонстрирует о движении республики по пути Украины.

В Алматы и Астане проходят многочисленные мероприятия неправительственных организаций, которые активно сейчас внедряют русофобскую и ЛГБТ повестку в общественное сознание казахстанцев, так как именно с их подачи все социальные сети фактически захвачены наци-ботами и либеральными проукраинскими комментаторами.

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На этом фоне уже активно начали действовать гранты из 50 миллионов долларов, выделенных USAID на «поддержку демократии» через свою недавно рождённую «дочку» KazAID, которая стала настоящим форпостом американского агентства в Центральной Азии по насаждению антироссийских настроений.

В первую очередь это выразилось в поддержку пантюркистской идеологии и в рекламе «Великого Турана», а также в поддержке либеральных СМИ.

Не случайно недавно в Алматы состоялось сборище различных прозападных журналистов и блогеров под названием Media CAMP Fest, организованный Internews Network, USAID и Госдепом США именно с целью дальнейшего развития подрывных информационных кампаний в РК и в регионе в целом.

Так, к сожалению, мы наблюдаем подобное засилье американского влияния не только в Казахстане, но и в соседней Киргизии, где власти отказались от каких-либо претензий к местному филиалу «Радио Свобода» и возобновили его работу, что может говорить о возможном заключении соглашения между Бишкеком и Вашингтоном.

Это говорит о координации и проведении единой политики в отношении бывших советских среднеазиатских республик и главным плацдармом для усиления англосаксонского влияния в регионе становится именно Казахстан.

Ведь структуры внешнего управления, как например Совет по реформам при президенте РК, возглавляемый британским финансистом и бывшим руководителем Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти фактически стоят за разработкой программ правительства РК.

Дело дошло до того, что на региональном форуме САМСА (Central Asia, Mongolia, Caucasus, Afghanistan), организованный Фондом Рамсфельда (США) и американским Институтом Центральной Азии и Кавказа, который состоялся 15-16 июня в Алма-Ате, директор Института Центральной Азии и Кавказа Фредерик Старр поспешил даже дать ценное указание президенту РК каким образом взаимодействовать с зарубежными державами.

«Президенту Казахстана Токаеву следует чаще взаимодействовать с Брюсселем и Вашингтоном, как он это делает с Москвой и Пекином», – призвал Токаева Старр, рассчитывая на дальнейшую прозападную эволюцию правящей казахстанской элиты.

Интересно, что этот же деятель является разработчиком концепции интеграции стран Центральной Азии в общую интеграционную модель и переориентации их на Пакистан и Афганистан, как альтернативу и возможность выдавливания России и Китая из региона.

Эту повестку активно продавливал приезжавший в конце марта в Астану глава Госдепа Энтони Блинкен, как и все ведущие деятели Запада, желающие окончательно подчинить себе регион.

На этом фоне в рамках данной геополитической переориентации быстро захватываются месторождения редкоземельных металлов Казахстана. По данному поводу 7 июля даже состоялся в Лондоне казахстанско-британский бизнес-форум, посвященный развитию горнодобывающей промышленности и привлечению английских инвестиций в этот сектор.

На сегодняшний момент целый ряд британских компаний уже приняли решение активно заняться геологоразведочной деятельностью в РК, в том числе и на участках, обнаруженных, но законсервированных в советское время.

Еще 1 марта посол США Дэниель Розенблюм подписал с председателем комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Ерланом Акбаровым меморандум в области геологического изучения недр Казахстана.

Американские компании под кураторством Белого дома взяли на себя обязательства осуществления изучения недр с использованием своих технологий с целью подготовки новых карт в деле прогнозирования залежей стратегических ископаемых и их запасов.

Это было сделано аккурат как раз перед приездом Блинкена, а 7 июня в Астану уже приехала целая делегация представителей профильных министерств США, которые детально обсудили и приняли решение с казахстанской стороной об освоении месторождений редкоземельных металлов в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях. Для этих целей выделяются инвестиции в размере 5,1 миллиарда долларов.

И теперь становится понятным для чего было привлечено такое внимание именно к проведению «геологоразведки» в отношении 17 участков по всему Казахстану, найденных еще в советское время.

Дело в том, что в правительстве РК решили внести поправки в закон «О недрах и недропользовании», в рамках которых будут предоставлены лицензии британским, американским и европейским компаниям, которые предусматривают автоматический переход на недропользование найденных месторождений.

По мнению министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марата Карабаева переход прав на недропользование западным геологоразведочным компаниям якобы повысит инвестиционную привлекательность отрасли. Он даже заявил на 13-м Международном горно-металлургическом Конгрессе Astana Mining & Metallurgy, что Казахстан приглашает к изучению недр мировые компании:

«Всё, что вы находите, останется за вами».

Более того, он же анонсировал, что в октябре этого года в Астане состоится крупнейший аукцион на разработку и передачу 25 месторождений редкоземельных и драгоценных металлов, драгоценных камней и других стратегических минералов, запасы которых оцениваются в 46 миллиардов долларов. А теперь догадайтесь с двух раз кому достанутся эти уже разведанные месторождения?

И даже сейчас, так сказать на взлёте, на Астану уже оказывается давление со стороны Белого дома целью ускорить процесс передачи еще некоторых месторождений в доверительное управление без каких-либо аукционов. Согласно достоверным источникам, представители правительственного ведомства США обратились в правительство РК с просьбой одобрить концессию на разработку двух ключевых полезных ископаемых в интересах американской компании Cove Capital.

Известно, что эта компания уже получила концессию на добычу ряда полезных ископаемых в Казахстане. В то же время правительство США заявило, что, если правительство Казахстана не одобрит оставшиеся две оставшиеся ключевые концессии, то проекты строительства инфраструктуры и логистики, инвестированные США, будут значительно сокращены.

Для того, чтобы утвердить все эти закулисные сделки 21 июня состоялось первое заседание онлайн рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству в сфере редкоземельных металлов между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки.

В этом мероприятии приняли участие представители министерства торговли во главе с заместителем помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Дэвидом С. Де Фалько, а также представители госдепартамента, Геологической службы США. По итогам встречи была утверждена дорожная карта по расширению ресурсной базы и организации якобы совместного производства редких и редкоземельных металлов до 2025 года.

В это же время немецкая компания HMS Bergbau AG заявила о том, что вложит 700 миллионов долларов в добычу лития в Восточно-Казахстанской области и уже вошла значительным капиталом в казахстанскую компанию Creada Corporation, перехватив управление.

«Немецкая компания Bergbau, которая листингуется в Европе, выкупила 51-процентную долю в казахстанском предприятии. Сейчас главным участником становится немецкая компания… У них литиевое месторождение. Одно на востоке [Казахстана] выкупили, там разведка проведена. Сейчас их геологи изучают местность. Речь идет о добыче лития. Из него уже делают аккумуляторы. Сейчас речь ведем только о добыче», – заявил на брифинге в конце июня всё тот же министр Марат Карабаев.

Интересно, что «казахстанская» компания Creada Corporation полностью принадлежит KAZ Lithium LTD, а последняя зарегистрирована в Международном финансовом центре «Астана», которая вообще не контролируется правительством Казахстана и действует по британским законам. Естественно, что конечные бенефициары засекречены, как и сами контракты по недропользованию, соглашения о разделе продукции и условия концессий.

Можно только догадываться, что в этом конкретном проекте могут принимать участие приближённые к Акорде (администрации президента) казахстанские олигархи уже из команды Касым-Жомарта Токаева. Таким образом правящая элита пытается получить для себя какие-то проценты от этих сделок, но в обход бюджета.

По сути мы сейчас наблюдаем второй и окончательный с 90-х годов этап массовой приватизации стратегических активов и передачи месторождений ключевых после углеводородов минеральных ресурсов Казахстана американским, британским и европейским компаниям по кабальным для народа страны соглашениям о разделе продукции и контрактам по недропользованию.

Напомним, что по соглашению о разделе продукции с американскими корпорациями по тому же месторождению нефти Кашаган на каспийском шельфе Казахстан получает и будет получать всего 2% прибыли до 2036 года. Такая же участь ожидает месторождения редкоземельных металлов, которые будут разворованы в интересах западных военно-промышленных и индустриальных гигантов.

Интересно, но в Астане, в преддверие такой операции, судорожно пытаются нарастить поставки нефти через стремительно мелеющий Каспий в направлении нефтепровода «Баку – Тбилиси – Джейхан» в обход России. Правда эта нефть не казахстанская, но её уже отгрузили во втором квартале 347,1 тысяч тонн с месторождения Тенгиз, хотя еще в первом квартале экспорт составлял всего 19,2 тысяч тонн. Фактически рост за несколько месяцев увеличился в 18 раз.

Оно и понятно, так как национальная компания «КазМунайГаз» подписала договор с азербайджанской компанией SOCAR о поставках 1,5 миллионов тонн нефти в год через Баку. Но вот незадача – похоже этот грандиозный план в перспективе неминуемо рухнет, оставшись несбыточной мечтой Токаева и западных инвесторов.

Всё упирается в природный фактор ускорения высыхания казахстанской части Каспийского моря, который был еще спровоцирован теми-же американцами, построившими подводные каналы по углублению дна на месторождении Кашаган аккурат на шельфе.

И теперь Астана фактически выпадает из масштабных китайских и российских транспортных маршрутов «Север-Юг» и «Один пояс – один путь».

Правда, в инфраструктуру казахстанских портов Актау и Курык вложены уже миллиарды долларов, но снижение уровня моря потребует дополнительных огромных субсидий, которых фактически нет. И наоборот, российская акватория моря и порты Туркмении и Ирана вполне позволяют строить маршрут в обход уже самого Казахстана, который становится сейчас более предпочтительным и прибыльным.

В этой ситуации республику ждёт участь «многовекторной» отсталой сырьевой колонии, с опустыниванием огромных территорий и превращением в гигантскую свалку отходов. На Западе также мечтают превратить Казахстан во вторую уже среднеазиатскую Украину, чтобы, используя как плацдарм, дальше бить по позициям России и Китая в регионе.