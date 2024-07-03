Запад на грани больших перемен, последствия для Украины неизбежны – киевский аналитик

Анатолий Лапин.  
03.07.2024 10:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Россия, Украина


Украина не вытянет длительного противостояния с Россией, а НАТО и Евросоюз, на которые США сейчас перекладывает груз ответственности за поддержку Киева, также вряд ли осилят это, потому что сами стоят на пороге радикальных перемен.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не вытянет длительного противостояния с Россией, а НАТО и Евросоюз, на которые США...

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По мнению эксперта, эти перемены будут вызваны чередой выборов, как в самих США, так и в странах-сателлитах. Так, у действующей администрации Джо Байдена, по мнению Золотарева, мало шансов сохранить посты, изменится ситуация во Франции после победы «правых», а в Великобритании впервые за долгое время консерваторы лишатся власти.

«То, что в ситуации войны на истощение Украина не найдет счастья, и к такой войне она точно не готова, это стало понятно еще в начале 23-го года. Другое дело, почему не были сделаны выводы, почему не было элементарного политического прогнозирования.

Понятно, что сейчас – попытки переложить военную и финансовую поддержку Украины на партнеров по Европейскому союзу и НАТО со стороны Соединенных Штатов Америки, – да, это мы видим. Вряд ли они потянут. Европа и Соединенные Штаты на пороге очень больших и радикальных перемен, которые неизбежно вызовут последствия в отношении поддержки Украины, – в этом сомневаться не приходится», – заявил Золотарев.

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