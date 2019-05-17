«Запад на низком старте, высунув язык, готовится сдать Украину»

17.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Западные политики готовы выстраивать новые отношения с Российской Федерацией.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил меджлисовский журналист, беглый российский либерал Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам пропагандиста, об этом свидетельствует нежелание Запада вводить новые санкции против России и стремление ослабить существующие ограничения.

«Запад на низком старте готовится сдать Украину. Ну, не сдать в смысле передать Путину сразу как подарок – на это они пойти не могут. Сдать в смысле начать выстраивать отношения с Путиным, не выставляя условий или выставляя их формально и бессрочно, и сотрудничать с Россией – агрессивной страной, террористической, не замечая, что она делает в Украине», – сказал Муждабаев.

Он утверждает, что на Западе уже давно многим «хочется сорвать пломбу, а дальше уже регулировать ручечку, ослабляя санкции дальше».

Пропагандист сокрушается, что ни ЕС, ни США не вводят новые антиросийские санкции за выдачу паспортов РФ жителям ЛДНР.

«Значит это только то, с чего я начал – Запад на низком старте, высунув язык, встав на колени, ждет, когда к нему подойдет Путин и сделает вид, что он миролюбивый, сделает имитацию какого-нибудь мирного процесса или попытки договориться с Украиной. Запад ждет, что из Украины ему подыграют, и тогда Запад хлопает в ладоши и говорит: «Ну хорошо, давайте потихонечку договариваться и жить в мире», – заявил Муждабаев.