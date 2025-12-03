«Запад на пути к историческому предательству Украины» – плач британского профессора
Историки будущего назовут Дональда Трампа «величайшим полезным идиотом» России.
Об этом в эфире телеканала «SkyNews» заявил британский эксперт по вопросам безопасности и обороны, профессор Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я думаю, что мы на пути к историческому предательству Украины. Мы – Запад. Хотел бы ошибаться, но, похоже, мы двигаемся в этом направлении. Европейцы, может, не так сильно. Но Европа должна быть гораздо решительнее, чем сейчас. Мы сильны в риторике, но не так сильны в действиях. А когда мы начинаем действовать, то находим причины, чтобы замедлить процесс, чтобы сохранить консенсус, что становится всё сложнее. США и Европа расходятся во мнениях, и отчасти это связано с войной на Украине. …
Я думаю, они [историки будущего] скажут, что он [Владимир Путин] был величайшим международным преступником первой половины XXI века, а президент Трамп был величайшим полезным идиотом, который способствовал тому злу, которое Путин обрушил на Европу. …Я думаю, мы движемся к совершенно другому международному порядку, и историки будут оглядываться назад и говорить, что Америка помогала и подстрекала международного преступника. Изоляционизм ослабит Америку во всём мире», – причитал британец.
Он констатировал «большой раскол в Западном мире».
«Америка становится изоляционистской, а Европа, которая в каком-то смысле окружена автократическими могущественными государствами, по-прежнему занимает около 22% мирового ВВП, но это число постоянно уменьшается. Свободные, торговые и либеральные демократии – это исчезающий вид, им придётся сплотиться, чтобы пережить следующую часть XXI века. …
В долгосрочной перспективе глобализация столкнётся с противодействием, так что многие страны Западного мира обнаруживают, что происходят народные восстания против последствий глобализации», – грустил Кларк.
