Запад на пути отступления и на грани поражения – Яценюк задёргался

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад и «свободный мир» находится на пути отступления и на грани поражения перед Россией. Причина тому – неспособность оценить угрозу, которая исходила от РФ.

Об этом в эфире британскому телеканалу ВВС заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Это не Путин побеждает, это Запад и свободный мир находится на пути к отступлению, а также на грани поражения. И Путин осмелел из-за того, что, например, принятие пакета мер безопасности застопорилось в Конгрессе США. Таким образом, чем больше Запад демонстрирует свою слабость, тем больше тиранов и автократов, подобных Путину, становятся сильнее… Самая большая проблема, которая сейчас стоит на повестке дня, в том, что Запад снова недооценил российскую угрозу. Я действительно помню реакцию западного мира на аннексию Крыма. Он был очень слабым, но это был признак того, что Путин должен двигаться вперед», – страдал Яценюк.