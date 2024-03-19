Запад на пути отступления и на грани поражения – Яценюк задёргался

Анатолий Лапин.  
19.03.2024 17:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Запад и «свободный мир» находится на пути отступления и на грани поражения перед Россией. Причина тому – неспособность оценить угрозу, которая исходила от РФ.

Об этом в эфире британскому телеканалу ВВС заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад и «свободный мир» находится на пути отступления и на грани поражения перед Россией....

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«Это не Путин побеждает, это Запад и свободный мир находится на пути к отступлению, а также на грани поражения. И Путин осмелел из-за того, что, например, принятие пакета мер безопасности застопорилось в Конгрессе США. Таким образом, чем больше Запад демонстрирует свою слабость, тем больше тиранов и автократов, подобных Путину, становятся сильнее…

Самая большая проблема, которая сейчас стоит на повестке дня, в том, что Запад снова недооценил российскую угрозу. Я действительно помню реакцию западного мира на аннексию Крыма. Он был очень слабым, но это был признак того, что Путин должен двигаться вперед», – страдал Яценюк.

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