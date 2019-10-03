Запад начал гасить протесты в Киеве

03.10.2019, Москва, Максим Карпенко

Запад начал давить на конкурентов Владимира Зеленского, требуя от них прекратить протесты по поводу подписания «формулы Штрайнмайера» и не мешать реализации Минских соглашений.

Такая работа уже проведена с главой ВО «Батькивщина» Юлией Тимошенко, а на очереди – экс-президент страны Петр Порошенко. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Царева, западные лидеры требуют, чтобы Порошенко и Тимошенко умерили протесты против «Минских соглашений».

«По той информации, которую я знаю, буквально в течение последних двух дней была проведена работа с Тимошенко и с Порошенко. Тимошенко выступила против подписания «формулы Штайнмайера», Порошенко выступил против…

Сейчас будут западные лидеры давить на Порошенко и уже надавили на Тимошенко с тем, чтобы они не выступали против реализации «Минских соглашений», – заявил Царев.