Запад начал новый этап освоения украинской территории

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Предоставление Киеву статуса кандидата в члены ЕС поможет европейской пропаганде объяснять населению необходимость поставок вооружения на Украину.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Запад нагнетает обстановку, искусственно затягивая СВО посредством оказания Киеву не только военной помощи, но и политической поддержки. Именно в этом контексте мы рассматриваем решение саммита ЕС о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС. Это – очередной пример действий западных режимов по освоению территории Украины и использованию Украины как инструмента с целью сдерживания России», – сказала представитель МИДа.

«Никакого отношения к развитию экономики Украины или целого региона, развитию финансовых или демократических институтов это не имеет. Об этом говорится, собственно, в самих решениях, где констатируется низкий уровень достижения Украины тех самых параметров, которые заданы для членов на вступление. Но кого это останавливает, когда политический заказ надо отрабатывать и когда нужно через политическую поддержку объяснять и предоставлять мотивацию для слива туда всех видов вооружений?» – заявила Захарова.