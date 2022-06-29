Запад начал новый этап освоения украинской территории

29.06.2022  15:41 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, ЕС, Запад, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Предоставление Киеву статуса кандидата в члены ЕС поможет европейской пропаганде объяснять населению необходимость поставок вооружения на Украину.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Предоставление Киеву статуса кандидата в члены ЕС поможет европейской пропаганде объяснять населению необходимость поставок...

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«Запад нагнетает обстановку, искусственно затягивая СВО посредством оказания Киеву не только военной помощи, но и политической поддержки. Именно в этом контексте мы рассматриваем решение саммита ЕС о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Это – очередной пример действий западных режимов по освоению территории Украины и использованию Украины как инструмента с целью сдерживания России», – сказала представитель МИДа.

«Никакого отношения к развитию экономики Украины или целого региона, развитию финансовых или демократических институтов это не имеет. Об этом говорится, собственно, в самих решениях, где констатируется низкий уровень достижения Украины тех самых параметров, которые заданы для членов на вступление.

Но кого это останавливает, когда политический заказ надо отрабатывать и когда нужно через политическую поддержку объяснять и предоставлять мотивацию для слива туда всех видов вооружений?» – заявила Захарова.

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