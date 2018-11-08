Запад начал “прессовать” русские организации, используя Украину как повод

08.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Нынешняя конфронтация России и Запада – самое серьезное обострение с момента окончания Холодной войны. За границей наблюдается волна волна случаев нарушений прав граждан РФ и давления на россиян.

Об этом во время круглого стола в Москве заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Россия вовлечена в масштабную конфронтацию Западным миром, самую масштабную с момента окончания Холодной войны и распада СССР. В отношении нашей страны активно применяются экономические санкции, ведутся информационные кампании по дискредитации, открыта проводится политика двойных стандартов и на этом фоне в последние годы значительно возросло количество нарушений прав россиян, которые временно или постоянно проживают за пределами РФ, против соотечественников, туристов, дипломатов, журналистов и экспертов. Эти инциденты многоплановые, включают в себя задержания, аресты, создание препон для дипломатической и журналистской работы, вмешательства в частную жизнь, клевету и провокации», – рассказал эксперт.

По его словам, в совокупности все эти нарушения прав объединяются в дискриминационной практике в языковой и исторической политике.

«Конфликт на юго-востоке Украины Киев и его западные союзники преподносят, как свидетельство вмешательства России во внутренние дела соседних государств, последние годы активно используется как повод для усиления давления на активистов русскоязычных неправительственных организаций и правозащитников за рубежом. Русский мир, под которым понимаются российские соотечественники и люди, симпатизирующие России, намеренно демонизируется. Фактически он представляется как «пятая колонна» Москвы», – добавил Александр Брод.