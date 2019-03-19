Запад начал «шатать» Сербию: В ход идут старые технологии «цветных революций»

19.03.2019, Москва, Максим Карпенко

В минувшие выходные в столице Сербии Белграде состоялась массовая акция протеста, переросшая в беспорядки, напоминающие майданные события. Разношерстная оппозиция, состоящая как из прозападных сил, так и из местных националистов (кажется, мы это уже видели на Болотной!) выдвинула единое требование – отставки президента страны Александра Вучича и правительства Сербии.

Митинг быстро перерос из мирной манифестации в силовую акцию, когда демонстранты захватили местную телерадиокомпанию RTS и попытались блокировать президентскую резиденцию.

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Из здания ТРК дебоширов быстро вытеснил спецназ, а резиденция была окружена силовиками. При этом, сам Вучич вышел к демонстрантам и пытался пообщаться с ними, но его явно не были готовы слушать. Раздосадованный глава государства махнул рукой и покинул место переговоров.

Опрошенные «ПолитНавигатором» российские эксперты отметили подозрительное сходство происходящего в Белграде с многократно опробованной Западом технологией цветных революций.

«Американцы действуют везде своими проверенными способами. Вспомним Вьетнам, когда они людей бомбили кассетными бомбами и травили ядовитыми газами, погибли миллионы людей, были акты откровенного геноцида.

После этого они совершенно цинично «завалили» страну так называемой гуманитарной помощью, пока еще в Южном Вьетнаме были. А потом уже, в постсоветское время, в 90-е годы, сделали все, чтобы вьетнамцы забыли эту трагедию и даже пытались Вьетнам затянуть в Тихоокеанское партнерство при Обаме. Парадоксально: сейчас вьетнамцы больше не любят китайцев и вполне лояльно относятся к американцам. При том, что это коммунистическая как бы страна и так далее.

Я не случайно вспомнил Вьетнам. По всему Белграду специально сербы оставили в качестве памятников разбомбленные административные здания, чтобы будущие поколения не забывали о том, что творили американцы.

Тем не менее, миллиарды долларов выделяются на то, чтобы Сербия забыла это, чтобы видела в американцах друзей и чтобы она второй, третий раз наступила на грабли.

Один раз распалась Югославия. Сейчас Сербию пытаются опять разбомбить, но только уже информационным образом. Очередной Майдан, очередная революция, естественно, приводит к деградации государства, к тому, что ни правоохранительные органы, ни хозяйственные структуры толком свои функции не выполняют. Естественно, это ведет к ухудшению жизни людей. Но им обещают прелести Евросоюза и прочее.

Сербам нужно посмотреть на те страны, которые уже находятся в Евросоюзе. До событий на Украине, Болгария считалась самой нищей страной Европы (сейчас Киев на первом месте). Однако Болгария в Евросоюзе находится чуть ли не 20 лет. Это не просто какая-то ассоциация с Евросоюзом, за которую украинцы бились, а прямой член Евросоюза. При этом – в полной нищете.

Все, что дал Болгарии Евросоюз – это закрыл у них и заморозил строительство атомной электростанции, полностью ликвидировал всякую науку и промышленность, и посадил эту страну на кредиты. Она теперь очень много должна и так далее. То же самое со странами Прибалтики произошло.

В значительной степени страны пересажены на кредиты, с помощью которых потом манипулируют и заставляют должным образом голосовать и прочее.

Поэтому, естественно, что тактика майдана в Сербии всегда одна – они сейчас выводят на площади и левых, и правых, и так далее – им важно объединить и свалить действующего главу. Как только они его свалят, начинается хаос, а дальше так называемое международное сообщество начинает назначать нового руководителя и признавать его легитимным.

Все это десять раз проходили. Естественно, для страны, которая такое переживает, это большая трагедия и катастрофа, которая станет ощутима для всех простых людей. Никто от этого ничего не выиграет.

Естественно, протесты в Белграде – это действия американцев, а не какой-то внутренней оппозиции. Естественно, они опять будут прятаться и говорить: «Вот, люди вышли на улицу, вы что видели, что они сто долларов получали?». Конечно, никто напрямую им всем не платит. Работа идет более тонко, работают с организаторами через средства массовой информации, манипулируют соцсетями, раздувают те или иные конфликты и так далее. Но, безусловно, все это те деньги, которые Госдеп выделяет для дестабилизации на Балканах», – заявил политолог Олег Матвейчев.

«Чем хуже будет Сербии, тем лучше для Америки, это понятно. В принципе, такая их политика прослеживается на протяжении трех десятков лет… Сербы – наши друзья, давние друзья. Есть очевидные вещи, которые заключаются в том, что надо работать с легитимным руководством. Если есть какие-то вопросы к этому руководству со стороны представителей каких-то оппозиционных сил, то это надо осуществлять при проведении избирательной кампании. Будут выборы – на этих выборах оппозиционеры должны доказать, что они лучше, и получить поддержку голосов. На сегодняшний день неправильно выступать против легитимной власти. Приблизительно такая же ситуация была на Украине», – рассуждает сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Все, что мы сегодня видим в Белграде, сильно напоминает определенные структурные элементы цветного переворота по известным лекалам. Конечно, с точки зрения отношений с Россией, сербов будет тяжелее переориентировать, чем, скажем, украинцев. Хотя, как мы понимаем, Украина совсем была родная нам. Я думаю, что сербов будет даже тяжелее переориентировать, но таких целей и не ставят сегодняшние организаторы, понимая, что это пока невозможно. Они ставят целью свержение Вучича, а именно он сегодня олицетворяет самые тесные и самые интенсивные отношения с Российской Федерацией», – подчеркнул политолог Алексей Мартынов.

«Пока Вучич – законный президент Сербии. Я надеюсь, он не окажется Януковичем, который бросил свою страну, партию и сбежал. Поэтому, в ответ на любые попытки силовых действий в Белграде против законной власти – должны быть использованы все механизмы, предусмотренные Конституцией Сербии, включая использование силы против антиконституционных манифестаций, если они переросли в силовые захваты зданий правительства, парламента и президентской резиденции. Любые погромы, насилие дают возможность для власти использовать правоохранительные структуры для пресечения беспорядков. Если Вучич – законный президент, поддерживаемый народом, он должен использовать все процедуры для соблюдения Конституции Сербии», – заявил военный эксперт Игорь Коротченко.