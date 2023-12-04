Запад начинает понимать, что дешевле дружить с Москвой – киевский эксперт

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В странах западного блока народ беднеет из-за антироссийских санкций и постоянной помощи Киеву, и даже в Европе и Америке растут антиукраинские настроения.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор киевского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Информационная война, которую ведёт Россия, достаточно продуктивная. Потому что она влияет на общественное мнение, а решения правительств зависят от общественного мнения стран. Потому что это демократические режимы, и правительства зависимы от мнения граждан. А граждане слушают российскую пропаганду, потом понимают, что санкции влияют не только на Россию, но и на них самих. Также Россия была мощным резервуаром, который обеспечивал энергоресурсами, а сейчас Россия уже не может этого делать. Значит, цены подорожали на энергоресурсы. Плюс финансовая помощь могла бы пойти на социальные потребности, но не идёт», – возмутился Перепелица.

Он подчеркнул, что крупнейшие западные СМИ якобы публикуют «пропаганду Москвы» когда выступают с критикой Украины.

«Это ципсо. Потому что в «Bild» и даже в «The Washington Post» Россия заказывает через третьи лица эти дискриминационные статьи. Своими же руками они разгоняют панику у себя в странах – и отношение к Украине в целом. И это затрагивает и политиков, которые видят, что с Россией дешевле дружить, чем помогать Украине. В Москве уверены, что Россия нужна Западу больше, чем Украина. И часть политиков в тех же США так и говорят, что с Китаем проблемы, что ещё и с Россией воевать? Лучше уступим Украину, и он успокоится», – беспокоится украинец.