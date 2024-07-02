Запад надеется превратить в рутину для чиновников РФ бесконечные обстрелы и постепенное разрушение Крыма – политолог

Зеленский сделал заявление о том, что Запад не хочет поражения России в войне, но победой Украины будет считать выход войск на границы 1991 года. Это означает только одно – Запад продолжает поддерживать медленно растущий уровень эскалации, чтобы не ускорить ненароком реформирование системы управления государством в РФ.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог, блогер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы они (бюрократы) продолжали чувствовать, что всё нормально, просто чуть-чуть в стакане вода потеплее стала. Но можно дальше купаться, рассказывать про инвестиционный климат Севастополя… и так далее. Почему так делается? Они боятся, что русский народ станет «военной машиной», как он стал и в Великую Отечественную войну, и в Отечественную войну 1812 года. Они очень не хотят допустить радикализации российской бюрократии в плане управления рисками, управления войной. Поэтому всегда эскалацию повышают очень аккуратно», – пояснил он.

«Если гипотетически смоделировать ситуацию, при которой Россия теряет Крым и Севастополь, я вам гарантирую, что впоследствии от России не останется ничего, она просто разойдётся по швам. Потому что Крым и Севастополь после 2014 года стали национальной объединительной идеей нашей страны, верите вы в это или нет. Но Крым и Севастополь – это русская национальная идея».

Принадлежность Крыма к России скрепляет Россию как монолит», – отметил политолог и добавил, что это та реальная «красная линия», за которой последует ядерный удар.

«Они рассчитывают, что смогут Крым и Севастополь у нас отвоевать. Ничего из этого не выйдет. Соответственно, мы замыкаемся в очень-очень длительную войну. Вывести войска и вопреки Конституции уменьшить свою юрисдикцию над Донецкой, Луганской народных Республик, Херсонской, Запорожской областей, Крыма и Севастополя – президент, который на это решится, будет президент-предатель, который развалит Россию», – заключил Живов.