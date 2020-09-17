Запад наделил Навального карательными функциями

17.09.2020, Москва, Михаил Рябов

Обвиняемые в коррупции Фондом Алексея Навального российские чиновники должны включаться в санкционные списки на Западе.

Об этом говорится в принятой сегодня резолюции Европарламента.

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«Европарламент в своей резолюции по отравлению Алексея Навального предложил найти и заблокировать имущество фигурантов расследований ФБК в Европе. Это очень и очень хорошо и правильно. И это то, о чем мы говорим уже много лет. Путинские министры и олигархи, пропагандисты и депутаты везут вагонами и чемоданами миллиарды на загнивающий Запад, в ненавистную «Гейропу», – уже радостно комментирует соратник Навального Леонид Волков.

Политолог Владимир Корнилов считает данный пункт резолюции Европарламента беспрецедентным.

«Сегодня Европарламент, оказывается, наделил ФБК Навального фактически карательными функциями! Судя по принятой резолюции, Европа может изымать активы «коррумпированных лиц», если на них укажет этот фонд! То есть уже никакие суды и следствия не нужны? Что-то новенькое в европейской законотворческой практике. А Россия может этот передовой опыт перенять для захвата иностранной собственности?» – изумляется Корнилов.