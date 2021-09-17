Запад надумал эффектно кинуть бесполезную Тихановскую под «репрессивный каток» Лукашенко

17.09.2021 19:24 (Мск), Москва, Елена Острякова

Белорусская оппозиция хочет обманом заманить в Минск самопровозглашенную «лидера нации» Светлану Тихановскую, где она попадет в тюрьму.

Об этом в своем телеграм-канале написал сотрудничающий с белорусскими спецслужбами тележурналист Игорь Тур, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Инсайд из лагеря беглых – проект “Тихановская” окончательно решено закрыть, так как последний вояж её команды во Францию не вызвал никакого интереса ни в прессе белорусской, ни в европейской, ни в любой иной. Всем всё равно. Стоит задача минимум – аккарутно слить Тихановскую. Рассматривается сценарий попытки возвращения Тихановской в Беларусь для эффектной картинки задержания её в аэропорту. Сценарий разрабатывается под проведение в феврале референдума в Беларуси», – написал Тур.

По его информации Тихановскую выманят под легенду о том, что с ее мужем что-то случилось в СИЗО.

«Варианта два. Первый – Тихановскому якобы становится плохо в СИЗО, идёт информационная атака на Беларусь под вектором “его там избили/отравили”, и Светлана как якобы заботливая жена эффектно бросает всё и летит выручать мужа. Но вариант туповатый, откровенно говоря, потому что на Сергее пахать можно и нужно. Второй вариант – Тихановскому будет предложено в декабре-январе спровоцировать конфликт в СИЗО и реально нарваться на дубинки надзирателей, далее – см. вариант 1. Крайний вариант для беглых, чтобы продлить финансирование – посадить Тихановскую», – написал Тур.